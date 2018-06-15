Мошенники рассылают сообщения от имени «Евроопта», обещая крупный выигрыш

Как стало известно, белорусские пользователи мобильного мессенджера WhatsApp стали получать сообщения от якобы крупных компаний. Среди них торговые сети «Евроопт», «Белмаркет» и ресторан быстрого питания «Макдональдс».

В частности, в случае с «Еврооптом» неизвестные просят ответить на несколько простых вопросов, а затем предлагают поделиться ссылкой с друзьями и ввести номер банковской карты для получения денежного вознаграждения в 1 тыс. рублей. По информации TUT.by , мошенники прикрываются доменным именем www.evroopt.men, хотя официальный адрес торговой сети – evroopt.by.

Представители «Евроопта» призывают граждан не поддаваться на провокации и игнорировать подобные сообщения. Информация обо всех проводимых акциях торговой сети публикуется только на официальном сайте evroopt.by.

Схожие сообщения в рекламных постах в социальных сетях приходят от якобы «Белмаркета». Пользователям предлагается пройти по ссылке, чтобы выиграть купон на 1 тыс. рублей. Официальные представители «Белмаркета» предостерегают, что это мошенничество со стороны неизвестных лиц и просят игнорировать данное предложение.