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Мошенники рассылают сообщения от имени «Евроопта», обещая крупный выигрыш

16.06.2018 11:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Мошенники рассылают сообщения от имени «Евроопта», обещая крупный выигрыш
Фото из открытых источников

Как стало известно, белорусские пользователи мобильного мессенджера WhatsApp стали получать сообщения от якобы крупных компаний. Среди них торговые сети «Евроопт», «Белмаркет» и ресторан быстрого питания «Макдональдс».

Мошенники рассылают сообщения от имени «Евроопта», обещая крупный выигрыш Трое минчан около двух лет похищали деньги с карт иностранцев

В частности, в случае с «Еврооптом» неизвестные просят ответить на несколько простых вопросов, а затем предлагают поделиться ссылкой с друзьями и ввести номер банковской карты для получения денежного вознаграждения в 1 тыс. рублей. По информации TUT.by, мошенники прикрываются доменным именем www.evroopt.men, хотя официальный адрес торговой сети – evroopt.by.

Представители «Евроопта» призывают граждан не поддаваться на провокации и игнорировать подобные сообщения. Информация обо всех проводимых акциях торговой сети публикуется только на официальном сайте evroopt.by.

Схожие сообщения в рекламных постах в социальных сетях приходят от якобы «Белмаркета». Пользователям предлагается пройти по ссылке, чтобы выиграть купон на 1 тыс. рублей. Официальные представители «Белмаркета» предостерегают, что это мошенничество со стороны неизвестных лиц и просят игнорировать данное предложение.

Мошенники рассылают сообщения от имени «Евроопта», обещая крупный выигрыш
 
 
 
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Злоумышленники предлагают ответить на несколько простых вопросов, а затем просят ввести номер банковской карты, для перечисления выигрыша.
 
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