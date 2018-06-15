Виртуальные читальные залы появятся в школах

Чтобы учиться было проще, в школах появятся виртуальные читальные залы. Курирует образовательный проект Национальная библиотека Беларуси.

Это делается для того, чтобы ученики и студенты черпали знания из авторитетных источников. У белорусских учащихся будет доступ к той же информации, что и у студентов Оксфорда. Для этого Национальная библиотека постоянно расширяет свои электронные ресурсы, в том числе за счёт крупнейших мировых архивов. Пользоваться этой информацией удалённо могут читатели и библиотеки, заключившие договор. Сегодня такие виртуальные читальные залы уже есть более чем в 40 организациях страны.