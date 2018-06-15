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Большой британский фестиваль пройдёт в Минске 16 июня
В лучших английских традициях предлагают белорусам провести 16 июня. Для этого даже не придется покидать страну – всех желающих ждут на Большом британском фестивале в центре Минска.
Откроет праздник в полдень парад от Дворца спорта и шествие волынщиков. Главные же торжества развернутся в Верхнем городе. Здесь всё по-королевски – произведения Шекспира, гольф-клуб, раритетные автомобили, лучшие образы всемирно известной лондонской недели моды. Настоящий гастрономический праздник – для гурманов. По британскому времени Минск будет жить до позднего вечера. Завершится фестиваль по-настоящему громким аккордом – выступит солистка популярной британской группы Kosheen.
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В лучших английских традициях предлагают белорусам провести 16 июня. Для этого даже не придется покидать страну – всех желающих ждут на Большом британском...
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