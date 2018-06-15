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Победы пинских спортсменов

16.06.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   В Белостоке состоялся традиционный международный турнир по каратэ WKF (олимпийская версия).

  Пинск был достойно представлен командой городского клуба каратэ-до «Эдельвейс» (директор и главный тренер А.А.Шарко), которая в упорной борьбе завоевала 10 золотых (!), пять серебряных и одну бронзовую медали.

  В разделе индивидуального ката (технические комплексы) среди девочек 10-11 и 12-13 лет золотые медали завоевали Милена Роля и Маргарита Сырицына. Не отстали от девочек и ребята. В категориях 
8-9, 10-11 и 12-13 лет первенствовали Филипп Данилишин, Иван Антимоник и Родион Кожановский. Серебряными призерами в ката стали Ярослав Бутар и Ростислав Кот.

  В кумитэ (поединки) чемпионами стали Никон Клявин, Ф.Данилишин, Сергей Макаров, Владислав Мисковец и Р.Кожановский. Серебряными медалями отметились Егор Гацукович, Я.Бутар и И.Антимоник. Бронза у Артема Дорофеюка.

  В результате десять кубков займут место в музее спортивной славы известного клуба единоборств. В общекомандном зачете пинчане поднялись на верхнюю ступень пьедестала почета.

  Выводящий тренер «Эдельвейса» B.C.Татарчук отметил стабильность выступлений наших спортсменов, хорошую психологическую устойчивость и, конечно же, волю к победе. Лучшими в команде были признаны Р.Кожановский и Ф.Данилишин.

  Успех своих воспитанников разделяют тренеры А.А.Шарко, Д.И.Грачев, B.C.Татарчук, А.А.Лебедь и Д.Л.Курган. 

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  Накануне в клубе прошли аттестационные экзамены на степени мастерства. Почти все учащиеся «Эдельвейса» демонстрировали свое мастерство перед авторитетной комиссией, в которую входили только обладатели черных поясов. В трех разделах — кихон (техника), ката (технические комплексы) и кумитэ (бои) — успешно сдавшим экзамены воспитанникам клуба были присвоены соответствующие киу (ученические ступени) и вручены официальные сертификаты международного образца.

  Признаться, не иначе, как сжав кулачки наудачу, слежу за игрой городской футбольной команды. Что уж говорить о завзятых болельщиках ФК «Волна-Пинск» — порой волнения, переживания зашкаливают.

  До завершения первого круга чемпионата Беларуси среди команд первой лиги — четыре тура, а «бело-синие» остаются на предпоследних ролях. С такой ситуацией, конечно, согласиться нельзя. Во втором круге лидеры еще дальше уйдут в отрыв, и можно «завязнуть» в боях местного значения.

  После проигрыша гомельскому «Локомотиву» (3:0) наши футболисты два матча завершили ничьей: с ФК «Сморгонь» — 2:2 и ФК «Слоним-2017» — 1:1. Следующая встреча для «Волны» — кубковая. В квалификационном раунде розыгрыша Кубка Беларуси-2018/2019 пинчане встретятся на выезде в Гродно с ФК «Цементник» из Красноселья. Не самый сильный соперник, но все же нервозности не снимает.

  На официальном сайте клуба (http://www.fcvolna-pinsk.by/) главный тренер «Волны» Сергей Шульжик характеризует текущий момент так: «Уже в который раз в чемпионате мы отыгрываемся по ходу матча. Это говорит о том, что у команды есть характер. Из-за короткой скамейки начали появляться признаки усталости. В этом плане пропуск тура после кубковой игры пойдет нам на пользу».

  Как бы там ни было, следующий матч будет сложный. 23 июня на своем поле «Волна» встретится со столичным «Энергетиком-БГУ» — командой, возглавляющей сейчас турнирную таблицу.

  Константин МИХАЙЛОВ
 
Теги: Гродно
 
 
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  В Белостоке состоялся традиционный международный турнир по каратэ WKF (олимпийская версия).   Пинск был достойно представлен командой городского клуба каратэ-до...
 
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