В Минске разыскивают женщину, которая передала кассиру лишнюю тысячу рублей

Как стало известно, инцидент произошел еще в начале мая 2018 года. В отделение банка по улице Одинцова в Минске пришла женщина, чтобы купить валюту.

Как сообщила официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья ОСКИРКО, в конце рабочего дня кассир, пересчитывая выручку, обнаружила, что в кассе находится на 1 тыс. рублей больше положенного. Спустя некоторое время было установлено, что лишние деньги оставила женщина, кассир ошиблась в расчетах.

Больше месяца клиентку ждали в банке, но в итоге представители финансового учреждения были вынуждены прибегнуть к помощи правоохранителей, чтобы разыскать ее и вернуть деньги. На вид женщине 45-50 лет, рост – около 170-175 см, среднего телосложения, цвет волос – светлый.