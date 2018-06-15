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В Минске разыскивают женщину, которая передала кассиру лишнюю тысячу рублей

16.06.2018 12:20 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске разыскивают женщину, которая передала кассиру лишнюю тысячу рублей
ГУВД Мингорисполкома

Как стало известно, инцидент произошел еще в начале мая 2018 года. В отделение банка по улице Одинцова в Минске пришла женщина, чтобы купить валюту.

В Минске разыскивают женщину, которая передала кассиру лишнюю тысячу рублей Минчанин принёс в банк более 8 тысяч копеечных монет весом в 13 кг

Как сообщила официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья ОСКИРКО, в конце рабочего дня кассир, пересчитывая выручку, обнаружила, что в кассе находится на 1 тыс. рублей больше положенного. Спустя некоторое время было установлено, что лишние деньги оставила женщина, кассир ошиблась в расчетах.

Больше месяца клиентку ждали в банке, но в итоге представители финансового учреждения были вынуждены прибегнуть к помощи правоохранителей, чтобы разыскать ее и вернуть деньги. На вид женщине 45-50 лет, рост – около 170-175 см, среднего телосложения, цвет волос – светлый.

 
Теги: Минск
 
 
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