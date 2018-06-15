Ленин - forever? Гродненский инженер предложил демонтировать памятник Ленину

Petitions.by новое обращение , на этот раз к областным властям. Пучко опубликовал на платформе, на этот раз к областным властям.









В первой петиции Пучко ссылался на то, что во всех соседних странах, кроме России, памятники Ленину демонтировали и этим самым приняли правильное решение. По словам инициатора сбора подписей, для многих туристов, посещающих город, и для самих гродненцев непонятен смысл пребывания памятника Ленину на центральной площади города. Тогда под петицией подписались 827 человек, сообщает Свобода.





«Ленин известный политик, но к Гродно он не имеет никакого отношения»





Юрию Пучко 27 лет, он закончил Гродненской университет имени Янки Купалы и работает инженером-проектировщиком в одной из строительных компаний. Что касается петиции о демонтаже памятника Ленину, Юрий говорит, что думал об этом давно.





«Просто в один день пришла идея разместить петицию в интернете, и я это сделал», — говорит Юрий.





Юрия интересует история родного города, его волнует, как ее ценят. Он не согласен с тем, что на государственном уровне тысячелетняя история Беларуси подменяется ее коротким отрезком, начиная с 1917 года. Школа, по словам Пучко, не оставила глубоких знаний о Ленине, но позже он сам читал различные книги и мысли известных людей вроде Джона Рида и Александра Солженицына.





«Ленин известный в мире политик, но он не имеет никакого отношения к Гродно и вообще к Беларуси, — говорит Пучко. — В нашем городе жили многие известные люди вроде Витовта Великого, Батория, Тизенгауза, Богдановича, Быкова, которые много сделали для Гродно, но память о них увековечена очень скромно или вовсе не увековечена», — утверждает Пучко.





«Эту тему должен был кто-то задеть»





По словам Пучко, его инициативу положительно поддержали коллеги на работе, знакомые, друзья, родные, близкие люди. А с критикой пришлось столкнуться только в комментариях под петицией.





Пучко говорит, что очень ждал живого обсуждения обществом этой теме, поскольку она как бы висит в воздухе, о ней говорят, но в стране с этим ничего не происходит.





«Эту тему должен был кто-то задеть, — убежден Юрий. — Я вижу, что от властей и части общества есть сильное сопротивление, и понимаю, что в один момент такие вопросы не решаются, но, как я понял, неуместность этих памятников в Беларуси становится очевидной не только моему поколению, но и людям, которые жили в советские времена. А потому эту тему следует обсуждать», — говорит Пучко.





Правда, сразу добавляет, что на платформе Petitions увидел, насколько охотнее ставят подписи не под его предложением, а под тем, чтобы сделать бесплатным проезд для студентов.





Из горисполкома пришла отписка





Ответ на петицию Пучко получил с подписью заместителя председателя горисполкома Зои Кулеша. Чиновница, по словам Пучко, вместо того, чтобы аргументированно изложить позицию властей, расписали историю установки памятника, ссылаясь на то, что сейчас он «является неотъемлемым композиционным акцентом площади …»





«Она ссылается на топонимическую комиссию, которая имеет право переименовывать улицы, а о демонтаже памятника ни слова. Вообще никаких аргументов зачем и ради чего здесь должен находиться этот памятник, — удивляется Пучко. — А вот в заключении очень четко написано: «Демонтаж памятника и переименование площади в ближайшее время не планируется», — цитирует Пучко.





«Требую общественного обсуждения»





Юрий Пучко остался недоволен ответом городских чиновников и написал очередную петицию, которая уже будет отправлена в облисполком.





В новой петиции Пучко пишет, что ответ из горисполкома ему дан не по существу, из него не ясно, в чем причина отрицательного решения.





«Требую, чтобы этот вопрос был вынесен на общественное обсуждение, так как считаю, что облик города в первую очередь должны определять сами жители, а не административный аппарат», — пишет Пучко областным чиновникам.



Что делать с памятниками Ленину по всей Беларуси?

Пучко говорит, что задумывался над этой проблемой. Самым лучшим решением Пучко считает то, как это сделали в соседней Литве. Все памятники советским деятелям свезли в небольшое местечко Грутас, что рядом с Друскениками, и сделали там музей.

«Впечатление интересное и для своих граждан, и для иностранных туристов, — говорит Пучко. — Без всякого вандализма, прилично, интересно, и сейчас еще на этом человек, который создал музей, зарабатывает деньги », — констатирует Пучко.

Юрий Пучко считает, что у белорусов нашлось бы не меньше креативных идей по поводу памятников советским руководителям.



