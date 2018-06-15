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10 стран – членов ООН потребовали от России вывести войска из Молдовы

16.06.2018 12:01 — Разное | Партизан  
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10 стран-членов ООН поддержали резолюцию Молдовы о полном выводе российских войск с территории Приднестровья.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский рассказал на брифинге в Кишиневе, что 22 июня Генеральная Ассамблея ООН обсудит документ, передает "Укринформ".

"Секретариат ООН зарегистрировал проект резолюции под названием "Вывод ограниченной группы российских войск с территории республики Молдова". Уже 10 стран – членов ООН подписались под резолюцией как соавторы, и мы ожидаем, что остальные члены ООН поддержат нашу инициативу", – подчеркнул он. 
По словам Ульяновского, вывод российских войск из Приднестровья может стать важным шагом по урегулированию конфликта. Он напомнил, что там дислоцируется около 1400 военных РФ.

 

Кроме того, документ не касается российских миротворцев в зоне безопасности на Днестре, где расположены около 400 человек.

 

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля премьер-министр страны Павел Филип заявил, что РФ остается единственной страной, которая нарушает конституционный нейтралитет Молдовы из-за пребывание российских войск на территории Приднестровья.

 

Позже он отметил, что страна собирается начать переговоры с украинскими властями о выводе войск России.

 

В свою очередь, 11 июня, министр обороны Украины Степан Полторак заверил, что Молдове помогут в восстановлении территориальной целостности.



 
 
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10 стран-членов ООН поддержали резолюцию Молдовы о полном выводе российских войск с территории Приднестровья.
 
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