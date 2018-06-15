Назарбаев заявил о желании 40 стран присоединиться к ЕврАзЭС

"Еще сорок стран желают быть наблюдателями в этом союзе, вступить", - сказал он, выступая в Казанском федеральном университете.





По его словам, ЕврАзЭС "показывает сейчас хороший результат". Назарбаев добавил, что только за прошлый год торговля между членами союза увеличилась почти в тридцать раз.



