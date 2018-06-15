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Задержан экс-директор студии "Беларусьфильм"
В Беларуси задержан бывший директор киностудии "Беларусьфильм" Олег Сильванович. Об этом сообщил в Facebook Андрей Курейчик.
Ранее стало известно, что в мае 2018 года против Сильвановича возбуждено уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями при использовании бюджетных средств, выделенных Минкультом на производство киноленты "С 8 марта, мужчины".
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В Беларуси задержан бывший директор киностудии "Беларусьфильм" Олег Сильванович. Об этом сообщил в Facebook Андрей Курейчик.
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