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Госдеп США предупредил об угрозе террористических атак на ЧМ-2018 в России
Государственный департамент США на своем официальном
— Террористические группировки продолжают продумывать возможные атаки в России. Они могут атаковать с небольшим предупреждением или без него. Крупные международные мероприятия — такие как чемпионат мира — являются привлекательной целью для террористов. Несмотря на то что во время турнира безопасность будет усилена, террористы могут атаковать стадионы, фан-зоны, туристические объекты, вокзалы, торговые центры, местные здания правительства и другие общественные места, — говорится в сообщении госдепа США.
Чемпионат мира — 2018 проходит в 11 городах России. Финальный матч турнира состоится 15 июля в Москве.
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