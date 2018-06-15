Испытано на себе: «Из 170 вакансий мне откликнулись по трем»

Я некоторое время работала предпринимателем. У меня был небольшой бизнес по продаже парфюмерии и косметики через Интернет. Проблемы возникли в 2016 году, когда все Интернет-магазины обязали обзавестись платежными терминалами. Они стоили много. На старые деньги, то есть до деноминации, сумма была около 10 миллионов рублей. Объем продаж у меня был небольшой, потому пришлось приостановить работу Интернет-магазина.





Когда я ходила на прием к областному инспектору области Панкову, он объяснил, что я все равно должна буду уплачивать взносы в фонд социальной защиты населения – ФСЗН, пока не закрою ИП. А как его платить с нулевой зарплатой? От Интернет-магазина пришлось отказаться – много денег уходило на хостинг, примерно 200 тысяч старых рублей в месяц, плюс рекламные расходы.









РОССИЯ





цитирует mspring.online Мне пришлось ездить на заработки в Россию. Официально из белорусов там почти никто не устраивается, нанимателям проще платить в конвертах. Официальное трудоустройство больше для россиян, хотя и среди них много кто не устроен по документам,mspring.online

В Москве я работала на рекламе, потом курьером. Там хорошие заработки, но очень дорогое жилье. Хорошо можно устроиться, если есть с кем снимать комнату или квартиру, причем подходящий вариант ещё нужно найти.





В какой-то момент я решила найти все-таки работу в Могилеве . Пришла в службу занятости. Там меня отправили к спискам со свободными вакансиями. Сказали, что если я стану на биржу труда, то должна буду приносить информацию о новых вакансиях, плюс ещё ездить на работы в агрокомплексы.





За две недели я обзвонила около 170 вакансий. Приходить на работу сказали только по трем вакансиям. Но зарплата – мизерная. Одна из них – сортировка ПЭТ-бутылок. Там в день мне удалось бы зарабатывать по три рубля. Из них два я бы тратила на поездку до работы.





Вторая – на сортировке бумаги, уже 120 рублей в месяц. Третья вакансия – почтальона. Но там сказали, что возможно будут проблемы с выплатами. Все остальные вакансии – это липа и я говорю это открыто. Когда звонишь, тебе просто говорят, чтобы ты приходил и заполнял анкету. А вот когда появится вакансия на самом деле – никто не знает.





В центре занятости есть ещё возможность пройти переобучение на специальности, которые, якобы, востребованы. Я когда-то прошла такой курс, однако после этого мне просто предложили пойти торговать на рынок.





Кроме того, ещё могут послать на учебу, чтобы составить бизнес-план. Если ты его защищаешь, власти могут выделить тебе финансовую помощь на реализацию, однако у меня ощущение, что получают её только приближенные. В одной группе из семидесяти человек, которая проходила обучение, насколько я знаю никто так финансирования и не получил.





70 ТЫСЯЧ





Чтобы как-то решить вопрос, я решила обратиться к депутату Палаты представителей Игорю Марзалюку. В марте 2017 года во время акции протеста в Могилеве он пообещал помочь в трудоустройстве всем, кто к нему обратится. Пришла в облисполком, сказала, что хочу попасть к нему. Мне дали телефон его помощника. Он сообщил, что когда будет приём, тогда меня уведомят.





На днях появилась информация, что в Беларуси есть 70 тысяч свободных вакансий. Это – картинка. Если разбираться, то фактически этих вакансий не существует. Они созданы искусственно. Ты приходишь устраиваться и тебе либо говорят, что должность занята, либо просят заполнить резюме и говорят, что свяжутся. Хотя ладно, на 200-250 рублей вакансии действительно можно найти, если постараться.





Но есть ли смысл в таких деньгах? Например, есть женщина, она разведена, у неё двое детей. Все живут в частном доме. Чтобы его оплатить, нужно около 120 рублей в месяц. Получается, жить придется на 80-100 рублей в месяц втроем. У нас на семью на троих уходит около 600 рублей в месяц – спасибо заработкам в России. Ещё как вариант, которым многие пользуются – работа в Польше. Я считаю, что нормально жить семье можно на 1500 рублей в месяц.





ЛИПА





Сейчас чиновники пытаются скрыть проблему. Это ведь удобно – показать, что рабочих мест полно, а люди-тунеядцы не хотят идти работать. Проблему никто не решает и она гноится. Когда-нибудь будет взрыв, как в прошлом году с акциями протеста.





Я думаю, что липовые вакансии вешают по указке сверху, чтобы сделать красивую картинку на рынке труда. Сами по себе в центре занятости бы этим не занимались, мне кажется.





Сейчас создаются комиссии по тунеядству. Они будут рассказывать, как хорошо жить и как много вакансий.





К чему это приведет? Да к тому, что люди по-прежнему будут сидеть без работы или на маленьких зарплатах, будут расти долги по той же коммуналке и увеличится количество семей в социально-опасном положении. Эти комиссии будут скрывать недостатки собственной работы.





Хотя я не против самих комиссий, если бы они работали нормально – то есть действительно помогали искать работу. Чтобы в них входили не чиновники, а представители общественных организаций, правозащитники.





Нужно убрать лишние вакансии. Признать проблему. Давайте вместе будем решать. Нужно модернизировать предприятия, нужно, чтобы приходили крупные экологически безопасные предприятия. Заработала бы вся инфраструктура, развивался бы малый бизнес.





Возможно, стоило бы иметь в списках настоящие вакансии, которые постоянно обновляются, не только из Беларуси, но и из проверенных предприятий той же Польши и России.





Но пока вместо того, чтобы пациента лечить, власти предпочитают делать вид, что он здоров.



