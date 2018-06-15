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Товары, на которые в Слуцке в июне большие скидки. Фото

16.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Товары, на&nbsp;которые в&nbsp;Слуцке в&nbsp;июне большие скидки. Фото
Скидки на всю обувь в магазине — 40% Наталья Валентинова
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    КВАРТИРУ 2-х комнатную в Могилёве срочно обменяем на 2-х или 1-комнатную в Слуцке. Днепровский бульвар 24, квартира внутренняя, тёплая, 3 этаж. Комнаты смежные, застекленная лоджия, раздельный санузел. Теплая панелька в удобном районе, рядом парк и Днепр в пешей доступности. Возможна продажа. Торг. Тел. (80 44) 713 99 17

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Корреспондент «Кур'ера» прошел по магазинам Слуцка и посмотрел, на какие непродовольственные товары предлагают большие скидки в июне. В список попали на обувь, одежда, техника, игрушки и другие товары.

1. Босоножки, туфли и детские сандали со скидкой 40%

С 10 по 18 июня на всю обувь скидка 40%.

Белые босоножки на толстой подошве стоили 62 руб. 40коп., со скидкой — 37 руб. 44 коп.

На спортивные женские полуботинки прежняя цена — 88 руб.92 коп., новая — 53 руб. 96 коп.
С учетом скидки цена на летнюю детскую обувь — от 21 руб. 00 коп. до 24 руб. 00 коп.

2. Босоножки и мужские туфли со скидкой 40%

С 7 по 27 июня скидки на обувь из натуральной кожи — от 20% до 40%.

Босоножки (натуральная кожа) стоили 109 руб.70 коп, со скидкой — 87 руб. 76 коп.

Полуботинки мужские (натуральная кожа) стоили 184 руб. 70 коп. Сегодня можно купить по цене 147 руб. 76 коп.

3. Туфли на каблуке и кроссовки с подсветкой со скидкой 20%

С 1 по 30 июня скидка на всю обувь 20%. Последняя пара в партии обуви продается со скидкой 30%.

На туфли летние женские цена снизилась с 25 руб. 51 коп. до 20 руб.41 коп.

Красные туфли на высоком каблуке стоили 94 руб. 86 коп., сегодня можно купить за 75 руб. 88 коп.
Детские кроссовки с подсветкой подошвы. Два варианта цен. Старая цена — 51 руб. 00 коп., новая цена — 39 руб. 80 коп. (с 27 по 31 размер); старая цена — 55 руб. 00 коп., новая — 44 руб. 00 коп. (с 32 по 37 размер).

4.Джинсы и блузы со скидкой до 50%

Скидки в июне на мужскую и женскую одежду — от 20% до 50%.

Джинсы-бойфренды продаются со скидкой 50% по цене 42 руб. 50 коп., стоили 85 руб. 00 коп.

Блузка стоила 30 руб. 00 коп., сегодня продается по цене 15 руб. 00 коп.

Товары, на&nbsp;которые в&nbsp;Слуцке в&nbsp;июне большие скидки. Фото

На другую модель джинсов скидка — 20%. Цена с 115 руб. 00 коп. снизилась до 92 руб. 00 коп.

Мужская футболка стоила 54 руб. 00 коп., со скидкой — 27 руб. 00 коп.

5. Смартфон со скидкой 46%, набор для пикника — 34%, стиральная машина -32,1%, радиоприемник - 27,6%

Скидки на товары - от 27,6% до 46%.

Смартфон MOTOROLA. Скидка — 46%. Старая цена — 368 руб. 52 коп., новая цена — 199 руб. 00 коп.

Набор для пикника стоил 83 руб. 46 коп, продается со скидкой 34% по цене 55 руб. 00 коп.
На стиральную машину LG скидка — 32,1%. Новая цена с учетом скидки — 649 руб.00 коп. При покупке вручается подарок — футбольный мяч (стоит 85 руб.00 коп.).
Радиоприемник RITMIX продается со скидкой 27,6%. Старая цена — 106 руб.38 коп., новая — 77 руб. 00 коп.

6.Детские платья, костюмы и куртки со скидкой 20%

До 31 августа детская одежда в магазине продается со скидкой 20%.

Платье-тунику сегодня можно купить по цене 20 руб. 00 коп., старая цена — 25 руб. 00 коп.

Майка с пайетками для девочек продается за 12,00 руб.
Летний костюм для мальчика стоит 19,00 руб.
Демисезонная куртка для мальчика стоила 68,00 руб., сегодня продается по цене 54 руб. 00 коп.

7. Косметика со скидкой до 30%

До 1 июля скидка на все товары 20 — 30%.

Тональный крем стоил 25 руб. 00 коп., со скидкой стоит сегодня 17 руб. 00 коп.

Парфюмированная вода Onqandi для женщин. Старая цена — 65 руб. 00 коп., продается по цене 45 руб. 00 коп.

8.Игрушки и куклы со скидкой до 30%

Скидки на игрушки разные на определённые изделия, от 25 до 30%.

Конструктор «Железнодорожный вокзал» (аналог LEGO) продается со скидкой 30% по цене 30 руб. 97 коп., старая цена — 44 руб. 24 коп.

Кукла «Адриена». Старая цена — 44 руб. 82 коп., новая — 31 руб. 37 коп.
Трехколесный велосипед «Зубренок» можно купить со скидкой 25%. Старая цена — 89 руб. 90 коп., новая — 67 руб. 00 коп.
 
 
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Скидки на всю обувь в магазине — 40% Наталья Валентинова Самое важное В Слуцке слесарю ЖКХ отрезало пальцы Бывший мэр...
 
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