Товары, на которые в Слуцке в июне большие скидки. Фото

СДАМ павильон на мини-рынке в 11-м городке. 12 кв.м., есть интеренет, кондиционер. Тел. (8 029) 676 17 23.
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КВАРТИРУ 2-х комнатную в Могилёве срочно обменяем на 2-х или 1-комнатную в Слуцке. Днепровский бульвар 24, квартира внутренняя, тёплая, 3 этаж. Комнаты смежные, застекленная лоджия, раздельный санузел. Теплая панелька в удобном районе, рядом парк и Днепр в пешей доступности. Возможна продажа. Торг. Тел. (80 44) 713 99 17
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БАНКИ по 0,5, 1, 3 литра. 30 штук, в основном поллитровые. За всё прошу 5 рублей. Самовывоз. Тел. (8 029) 329 29 34 (life), (8029) 250 91 99 (МТС)
Корреспондент «Кур'ера» прошел по магазинам Слуцка и посмотрел, на какие непродовольственные товары предлагают большие скидки в июне. В список попали на обувь, одежда, техника, игрушки и другие товары.
1. Босоножки, туфли и детские сандали со скидкой 40%
С 10 по 18 июня на всю обувь скидка 40%.
2. Босоножки и мужские туфли со скидкой 40%
С 7 по 27 июня скидки на обувь из натуральной кожи — от 20% до 40%.
3. Туфли на каблуке и кроссовки с подсветкой со скидкой 20%
С 1 по 30 июня скидка на всю обувь 20%. Последняя пара в партии обуви продается со скидкой 30%.
4.Джинсы и блузы со скидкой до 50%
Скидки в июне на мужскую и женскую одежду — от 20% до 50%.
На другую модель джинсов скидка — 20%. Цена с 115 руб. 00 коп. снизилась до 92 руб. 00 коп.
5. Смартфон со скидкой 46%, набор для пикника — 34%, стиральная машина -32,1%, радиоприемник - 27,6%
Скидки на товары - от 27,6% до 46%.
6.Детские платья, костюмы и куртки со скидкой 20%
До 31 августа детская одежда в магазине продается со скидкой 20%.
7. Косметика со скидкой до 30%
До 1 июля скидка на все товары 20 — 30%.
8.Игрушки и куклы со скидкой до 30%
Скидки на игрушки разные на определённые изделия, от 25 до 30%.