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Мой усатый полосатый
16.06.2018 — Разное | Свислочская газета
Во дворе нашего дома стала появляться кошка. Ниоткуда. Чужая. Голодная. Очень худая – кожа да кости. Она жадно ела, выискивая еду в мисках для кур. Но что там можно было найти? Зерно да остатки комбикорма. Я пыталась подкармливать ее, бросая аппетитные кусочки мяска, хлеба, иногда остатки от рыбы. Но все мои попытки оказались напрасными. Завидя меня, кошка убегала что есть силы. Так шли день за днем, неделя за неделей. И мне надоело. Убегаешь? Беги!
Валентина ХАМЧУК,
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Во дворе нашего дома стала появляться кошка. Ниоткуда. Чужая. Голодная. Очень худая – кожа да кости. Она жадно ела, выискивая еду в мисках для кур. Но что там можно...
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