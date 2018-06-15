Мой усатый полосатый





Во дворе нашего дома стала появляться кошка. Ниоткуда. Чужая. Голодная. Очень худая – кожа да кости. Она жадно ела, выискивая еду в мисках для кур. Но что там можно было найти? Зерно да остатки комбикорма. Я пыталась подкармливать ее, бросая аппетитные кусочки мяска, хлеба, иногда остатки от рыбы. Но все мои попытки оказались напрасными. Завидя меня, кошка убегала что есть силы. Так шли день за днем, неделя за неделей. И мне надоело. Убегаешь? Беги!



Незаметно промчалось лето. Наступила осень. Дожди и непогода в тот год были частыми гостями. О кошке я уже не вспоминала. Да и она перестала наведываться к нам. Наверное, все же где-то пристроилась, нашла себе кров. Как-то вечером с коллегой решили прогуляться по агрогородку. Стояло бабье лето. Шли неспеша, тихо разговаривали. Неожиданно краем глаза заметила сидящую под забором знакомую кошку. Одинокую и грустную. И вдруг… Кошка, минуя мою спутницу, бросилась мне под ноги и замерла в каком-то ожидании. Она узнала меня. Голод и холод заставили ее поверить человеку. Поверить еще раз.



С тех пор прошло более десяти лет. Столько времени у нас живет кошка с новым для нее именем – Нюська. Обычное живое существо, которому не хватало чуточку теплоты и внимания в этом мире.

Валентина ХАМЧУК,

аг. Вердомичи.