​Восьмиметровый питон проглотил женщину в Индонезии

На острове Сулавеси в Индонезии восьмиметровый питон проглотил женщину, сообщают информагентства.

54-летняя местная жительница ушла из дома, чтобы проверить кукурузную плантацию в километре от дома, но так и не вернулась. Её семья забила тревогу и начала поиски. Были найдены вещи пропавшей женщины: фонарь, обувь и мачете.

Позднее местные жители нашли крупного питона с раздутым животом. Они разрезали его и обнаружили тело пропавшей.