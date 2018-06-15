Отмечается, что в настиле моста местами не хватает досок. Это небезопасно для пешеходов, в дыру может попасть нога человека. При этом о сроках окончания ремонтных работ пока не сообщается.
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В Полоцке закрыли на ремонт мост, ведущий к Софийскому собору
16.06.2018 13:03 — Разное | Аргументы и факты
Отмечается, что в настиле моста местами не хватает досок. Это небезопасно для пешеходов, в дыру может попасть нога человека. При этом о сроках окончания ремонтных работ пока не сообщается.
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Ремонтные работы пешеходного деревянного подвесного моста начались 13 июня.
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