Команда Трампа сорвала его возможные переговоры с Путиным

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— написала газета.Саммит НАТО состоится в Брюсселе 11−12 июля.По информации издания, о заинтересованности главы Белого дома во встрече с Путиным общественности стало известно в марте,— продолжает WP,— приводит газета слова представителя администрации. —Как пишет издание, в тот период ведущие сотрудники Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом домерассказал газете представитель администрации.Трамп и сейчас сталкивается «с сопротивлением своих ведущих помощников и дипломатов, которые ставят под вопрос ценность встречи с Путиным и высказывают беспокойство, что их беседа тет-а-тет может затенить саммит НАТО», заметила WP.— указала газета.— сказал WP представитель Госдепартамента.