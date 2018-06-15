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Команда Трампа сорвала его возможные переговоры с Путиным

16.06.2018 12:28 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп, как ожидается, проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в июле в Европе. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на «представителя администрации США высокого ранга и двух дипломатов».

«Трамп, как ожидается, встретится с российским президентом Владимиром Путиным в следующем месяце, когда он будет находиться в Европе, чтобы принять участие в саммите НАТО, — написала газета. — В подтверждение таких планов Трамп сказал журналистам в пятницу, что „вполне возможно“, что он проведет встречу с Путиным этим летом».

Саммит НАТО состоится в Брюсселе 11−12 июля.

По информации издания, о заинтересованности главы Белого дома во встрече с Путиным общественности стало известно в марте, «когда Кремль сообщил, что Трамп во время телефонного разговора с российским лидером пригласил нанести визит в США».

«Однако, по словам официальных лиц США, — продолжает WP, — Трамп в частном порядке просил своих помощников организовать встречу с Путиным с того момента, как они пообщались в ноябре прошлого года во Вьетнаме на полях саммита АТЭС».

«После той их беседы президент сказал, что хочет пригласить Путина в Белый дом, — приводит газета слова представителя администрации. — Мы проигнорировали эту просьбу».

Как пишет издание, в тот период ведущие сотрудники Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме «высказывались против идеи подобной встречи и говорили, что не рассматривают проявленный Трампом интерес к проведению саммита как распоряжение организовать его». «Они решили: «Давайте подождем и посмотрим, поднимет ли он опять этот вопрос», — рассказал газете представитель администрации.

Трамп и сейчас сталкивается «с сопротивлением своих ведущих помощников и дипломатов, которые ставят под вопрос ценность встречи с Путиным и высказывают беспокойство, что их беседа тет-а-тет может затенить саммит НАТО», заметила WP.

«Официальные лица в Госдепартаменте признают, что встреча между двумя лидерами теоретически может помочь в урегулировании разногласий по Украине, Сирии, кибербезопасности и вмешательству в иностранные выборы. Но некоторые из этих лиц заявили, что проводить такой саммит преждевременно, учитывая отсутствие прогресса в решении менее значительных вопросов, таких как возвращение России дипломатических дач на восточном побережье США, которые были изъяты в качестве наказания за вмешательство Москвы в американские выборы», — указала газета.

«Лично я не хотел бы, чтобы мой президент оказался на встрече, где ему пришлось бы говорить о дачах или о ситуации с численностью сотрудников в посольствах. Необходимо проделать большую работу перед проведением подобной встречи», — сказал WP представитель Госдепартамента.

 
 
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Американский лидер Дональд Трамп, как ожидается, проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в июле в Европе.
 
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