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Цифра дня. Сколько государство потеряет, продав цементный завод в Красносельске

16.06.2018 12:25 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Государство готово продать ОАО «Красносельскстройматериалы» за $ 200 млн, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

— Мы хотим около этой суммы, а они хотят дешевле. Инвестор не настроен брать целиком, хотя мы предлагаем ему выкупить 100% акций. Идет переговорный процесс, он достаточно последовательный, мы сближаем позиции. Предприятие работает рентабельно, не накапливает долги, завершили модернизацию, — цитирует вице-премьера БЕЛТА.

Слова чиновника требуют пояснений. Речь идет об ирландском концерне CRH, который не первый год ведет переговоры об участии в приватизации завода. Кроме ирландцев проявляли интерес к предприятию немецкий концерн HeidelbergCement и французский Lafarge.

О чем говорит озвученная Анатолием Калининым сумма? На модернизацию ОАО «Красносельскстройматериалы» государство потратило по разным оценкам от $ 220 до $ 300 миллионов. И продолжало в последующие годы безвозмездно субсидировать завод. Иными словами, в лучшем случае власти вернут лишь часть потраченных на модернизацию предприятия средств.

Вице-премьер утверждает, что красносельский завод рентабелен и не накапливает долги. Вот что говорит отчет предприятия по итогам 2017 года: выручка «Красносельскстройматериалов» выросла в 2017 году на 0,33%, до 217,4 млн рублей. При этом чистый убыток увеличился в 3,75 раза, до 116,7 млн рублей. Долгосрочные обязательства сложились на уровне 172 млн рублей. Краткосрочная кредиторская задолженность составила 274,2 млн рублей.

 
 
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