Земли в Минске осталось мало. Жилье за год подорожало на 22%. И это не предел?



Новую почти не раздают. Вот и дефицит новостроек. Отсюда и цены на жилье растут

Вот такую однушку за 42 тысячи долларов сейчас продают на улице Платонова. Дому - 54 года. Судя по всему, ремонту тоже. Фото с сайта domovita.by

Что происходит, почему дорожают новостройки, а за ними и вторичка?