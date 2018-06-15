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Операция по спасению пассажира, прыгнувшего под поезд в минском метро, длилась более 6 часов
Прыгнувший под поезд в минском метро пассажир находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает госагентство "
"Пострадавшему оказана помощь в полном объеме. Операция по его спасению длилась более шести часов. Ее проводила бригада хирургов, травматологов, нейрохирургов", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что сейчас пациент находится в крайне тяжелом состоянии в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска.
По информации пресс-службы метрополитена, 15 июня в 21.35 под прибывающий на станцию "Площадь Победы" поезд прыгнул человек. Его госпитализировали в БСМП.
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Прыгнувший под поезд в минском метро пассажир находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает госагентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу Минздрава....
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