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Ушел из жизни дирижер и пианист Геннадий Рождественский

16.06.2018 11:51 — Разное | Интерфакс  
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Известный дирижер и пианист Геннадий Рождественский скончался в субботу на 88-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" медицинский источник.

"Геннадий Николаевич скончался в субботу утром после продолжительной болезни", - сказал собеседник "Интерфаксу".

Г.Рождественский родился 4 мая 1931 в Москве в семье дирижёра Николая Аносова и певицы Натальи Рождественской. Музыкальное образование получил в Музыкальной школе им. Гнесиных у пианистки Елены Гнесиной и в Центральной музыкальной школе по классу фортепиано. В 1949 году поступил в Московскую консерваторию - в класс фортепиано Льва Оборина и оперно-симфонического дирижирования, где профессором был его отец. В 1957 году Г.Рождественский окончил аспирантуру.

Дебют Г.Рождественского в качестве дирижёра состоялся в 1951 году в Большом театре. Под его управлением был исполнен балет Петра Чайковского "Спящая красавица".

Рождественский популяризировал сочинения современных авторов, музыка которых в то время в СССР практически не исполнялась - Ф. Пуленка, П. Хиндемита, К. Орфа. Под управлением Рождественского состоялись премьеры в СССР балета И.Ф.Стравинского "Весна священная" и оперы Б. Бриттена "Сон в летнюю ночь". Также дирижёр исполнял произведения С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича. В частности, Г. Рождественский первым исполнил в СССР в 1974 году оперу Д. Шостаковича "Нос". Долгое время Рождественский был единственным исполнителем оркестровой музыки А. Г. Шнитке, в 1974 году под его управлением состоялась премьера Первой симфонии композитора.

Более 50 лет Г.Рождественский руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, вел активную педагогическую и музыкально-просветительскую деятельность. С 1974 года он преподавал на кафедре оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории, с 1976 года - профессор, с 2001 года - заведующий кафедрой.

В сезоне 2000-2001 годов был художественным руководителем Большого театра.

С 1 сентября 2012 года возглавлял Камерный музыкальный театр им. Б. А. Покровского.

Г.Рождественский стал автором нескольких сочинений, среди которых наиболее известна оратория "Заповедное слово русскому народу" на слова А. М. Ремизова. Его перу также принадлежат несколько книг.

 
 
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Известный дирижер и пианист Геннадий Рождественский скончался в субботу на 88-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" медицинский источник. "Геннадий Николаевич...
 
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