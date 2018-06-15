Аргентина проиграла три последних финала и начинает с нуля. Рассказываем о квартете D на ЧМ-2018

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Исландия обошла Хорватию в отборочном цикле к чемпионату мира и будет соперничать с ней в финальной части соревнований. После трех подряд поражений в решающих матчах на топ-турнирах Лионель Месси объявил о завершении карьеры. Его уговорили вернуться, чтобы помочь Аргентине в третий раз в истории выиграть мундиаль.

SPORT.TUT.BY за 60 секунд рассказывает о командах квартета D на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

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