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Аргентина проиграла три последних финала и начинает с нуля. Рассказываем о квартете D на ЧМ-2018
Исландия обошла Хорватию в отборочном цикле к чемпионату мира и будет соперничать с ней в финальной части соревнований. После трех подряд поражений в решающих матчах на топ-турнирах Лионель Месси объявил о завершении карьеры. Его уговорили вернуться, чтобы помочь Аргентине в третий раз в истории выиграть мундиаль.
SPORT.TUT.BY за 60 секунд рассказывает о командах квартета D на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.
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После трех подряд поражений в решающих матчах на топ-турнирах Лионель Месси объявил о завершении карьеры. Его уговорили вернуться, чтобы помочь Аргентине в третий...
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