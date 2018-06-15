В Минске заработали новые правила оформления вывесок и рекламы. Но не для всех

Хотя в Минске и так с вывесками и прочим оформлением все довольно цивилизовано, будет еще лучше. Притом разбиения на зоны, как, например, в Москве, не будет – правила будут едиными для всего города, пишет TUT.BY. Единственное исключение – это промзона, где будут допускаться баннерные растяжки на металлическом каркасе и не обязательна подсветка. В начале июня новые правила утвердил Мингорисполкома, скоро они появятся на сайтах мэрии, Минскрекламы и комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Что это за правила

Согласно правилам, максимальный размер настенной конструкции на поверхности зданий не должен превышать 30% от площади поверхности фасада и ложится только на ту площадь, которую занимает соответствующая организация. Также на одном здании все вывески должны быть на одном уровне.

При этом высота декоративных элементов вывески не должна превышать высоту текстовой части более чем в полтора раза. То есть, например, герб страны может быть только в полтора раза выше, чем надпись «Дом правительства».

Вывески нельзя размещать на лоджиях, балконах, на выступающих фигурных элементах фасадов, пилястрах, фигурных карнизах, а также с перекрытием архитектурных деталей и элементов историко-культурной ценности.

Притом для вывесок на зданиях, которые являются историко-культурной ценностью, правила еще строже:

вывески на таких зданиях выполняются в виде отдельных букв без подосновы;

на них не устанавливаются рекламные конструкции в виде световых коробов, светодиодных табло и экранов.

Новые правила также упорядочивают консольные конструкции. Так, они могут находиться в одной горизонтальной плоскости фасада, у арок, а также на границах и внешних углах зданий. Прописаны и допустимые расстояния.

Как и когда это заработает

Реклама или вывеска, которая не соответствует новым правилам меняться не будет – пока действует ее паспорта. А вот все новые разрешения будут выдаваться только при соблюдении правил. Если вывеска не соответствует – никто не утвердит ее размещение.

Если здание сдает помещения в аренду, то собственнику выдают предписания на создание общей концепции рекламного оформления. Он создает ее, согласовывает и уже самостоятельно занимается своими арендаторами, чтобы те привели свои вывески в соответствие с правилами.