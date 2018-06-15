4 вопроса, которые помогут сохранить время и деньги

Иногда легче заплатить другим людям, чем заниматься чем-то самостоятельно — так можно даже сэкономить. Чтобы в каждом отдельном случае выбрать оптимальное решение, задайте себе эти четыре вопроса.



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1. Есть ли у вас навыки для выполнения задачи?

Да, вы можете сохранить некоторое количество рублей, самостоятельно починив водопровод. Сантехника, возможно, придется ждать несколько часов — помните, они также стоят ваших денег. Однако вызов мастера, вероятно, все равно поможет сэкономить, поскольку без необходимых навыков и опыта будет тяжело решить проблему своими силами: вы можете потратить на это ещё больше времени, чем в ожидании приезда специалиста, а то и сломать что-то еще.

2. Вам нравится эта задача?

Кому-то нравится садоводство, и он готов выращивать овощи, а не покупать их в супермаркете — пусть и по более низкой цене. Это тот случай, когда можно браться за выполнение задачи, поскольку она приносит удовольствие. Напротив, если вы не любите, например, копаться под капотом машины, менять масло или подкачивать шины, лучше доверить это дело специалистам.

3. Возможен ли компромисс?

Не всегда задача может быть выполнена только вами или только внешним специалистом. Бывают случаи, когда возможна совместная работа. Предположим, вам требуется сделать сайт. Если вы дизайнер и знаете основы программирования, то можете заняться оформлением страниц, а для написания текстов привлечь редактора. Это будет выгодно всем участникам проекта.

4. Можно ли сделать это бесплатно?

Иногда решить задачу можно вовсе без оплаты, ведь существуют и другие виды мотивации. Скажем, студентам-массажистам или начинающим парикмахерам нужны люди, на которых они могут тренироваться. Также можно использовать бартер — услугу за услугу. Например, вы купите соседу продукты в магазине, а он присмотрит за вашими домашними животными во время вашего отпуска или командировки.