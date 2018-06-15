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В Индонезии восьмиметровый питон проглотил 54-летнюю женщину
Новости Индонезии. В Индонезии на острове Сулавеси восьмиметровый питон проглотил 54-летнюю местную жительницу.
Как
В пятницу около шести утра по местному времени родственники женщины начали беспокоиться. На поиски пропавшей отправилась её сестра, но гражданка обнаружила только следы и некоторые вещи исчезнувшей женщины.
Семья обратилась за помощью к местным жителям. В полдесятого был найден огромный питон с раздувшимся желудком. Люди убили и разрезали змею. Внутри находилось тело пропавшей женщины.
Зимой прошлого года в США охотники поймали пятиметрового питона.
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Новости Индонезии. В Индонезии на острове Сулавеси восьмиметровый питон проглотил 54-летнюю местную жительницу. Как сообщает The Jakarta Post, вечером 14 июня женщина...
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