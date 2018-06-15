"Одна ошибка может стоить 2500 евро". Как мы учились крутому вождению в "Зеленом аду" на BMW M5

«Отличная работа, Павел! Отличная! Ты был очень быстр» — восклицает инструктор в рацию, а я расплываюсь в улыбке. Хотя понимаю, что ехал далеко от предельных возможностей автомобиля и трассы. Но — все равно приятно. Особенно когда это происходит на Северной петле легендарного Нюрбургринга — гоночной трассы с почти вековой историей.

Ангел и демон. Техника.

BMW Driving School — это мероприятие, в первую очередь, для клиентов. Но иногда на такие покатушки приглашают и журналистов. Нюрбургринг никогда не был пределом моих мечтаний, венцом карьеры автомобильного журналиста. Но «отметиться» на легендарной трассе, безусловно, хотелось. Впрочем, прокачать свои водительские навыки было куда важнее. А тут как раз отличный шанс. Два дня. Два автомобиля. «Картинговый» MINI John Cooper Work — это «горячая» версия обычного MINI, с 231-сильным турбомотором и шестидиапазонным «автоматом». До «сотни» этот малыш пуляет за 6,1 секунды. BMW M5 — суперседан с мотором 600 лошадиных сил и уникальной трансмиссией. Он может быть как полноприводным, так и грести только задними колесами. Разгон до «сотни» — за 3,4 секунды. Чертовски быстро.

Времени на изучение матчасти не было, да никто этим и не заморачивался. В вечер перед первыми заездами провели небольшой брифинг с инструкторами. Там нам объяснили базовые принципы прохождения поворотов, типичные ошибки в выборе траектории и их последствия — снос, занос, вылет. И на всякий случай предупредили, что удар в отбойник обойдется в 2500 евро. И строго-настрого запретили трогать кнопку отключения системы стабилизации.





— Ваш лучшй инструктор — это ESP! Если индикатор работы системы стабилизации мигает — вы едете неправильно. А значит — медленно. Если с траекторией и выбором скорости все в порядке, электроника не будет вмешиваться, — объяснили нам на брифинге. Спасибо, но на BMW M5 я бы и сам не стал рисковать.

Потом было еще немного теории. О посадке: водитель должен сидеть как можно более вертикально. В этом случае его вестибулярный аппарат работает оптимальным образом. Кисти рук должны свободно доставать до верхнего сектора рулевого колеса.

Положение рук на руле — на «9 и 3». Никакой особой техники руления нам не показали. Во-первых, за час не научишь. Во-вторых, забегая вперед, на Северной петле не оказалось ни одного поворота, где понадобилось бы рулить с перехватом.

Ну и основа основ — смотришь туда, куда хочешь приехать. Будешь смотреть на отбойник — в него и въедешь. Поэтому на входе в поворот смотришь на выход, а не на капот.

Тренировочный день 1. MINI John Cooper Work — заряд позитива





Первый день на Нюрбургринге мы провели за рулем MINI John Cooper Work. И это правильно. Прикатываться к трассе лучше на чем-нибудь относительно маломощном. У MINI — передний привод, картинговая управляемость и заводной характер.

С утра Северная петля была укрыта плотным, густым туманом. Конечно, не лучший вариант для трассы, где в отбойниках «сидят» едва ли не каждый день. Так что ознакомительные 20 км по трассе прошли в легком напряжении. Впереди — инструктор, позади — четыре машины, в каждой из которых два журналиста. Связь односторонняя — говорить может только инструктор. А мы — слушать.

Не скажу, что у меня от волнительности момента тряслись руки и пересохло в горле, но первые километры на трассе в груди зарождалось какое-то чувство прикосновения к легенде. Вот здесь, не доехав до поворота Bergwerk, горел Ники Лауда, а здесь, в Карусели, рвал соперников Караччиола. Собственно, на этом мои познания в 173 поворотах трассы заканчиваются. Я никогда не бредил Северной петлей.



Умение тормозить в пол очень важно на трассе

После завершения двух ознакомительных кругов по трассе журналисты уже потирали вспотевшие руки в ожидании свободных заездов по трассе. Но все оказалось не так радужно, хотя и правильно. Сначала — небольшая разминка, которая состояла всего из двух упражнений: экстренное торможение и «змейка». По большому счету, этого достаточно, чтобы почувствовать, как ведет себя автомобиль.



Простая «Змейка» быстро дает понять особенности поведения автомобиля

«Наверное, после разминки начнутся заезды по трассе» — такая мысль промелькнула в голове у всех. Но и тут мы ошибались. Оказалось, всю трассу, а это почти 22 километра, поделили на 10 секторов. В каждом — связка из нескольких поворотов. Ездим в своем секторе, изучаем правльную технику прохождения виражей. Потом переезжаем в следующий сектор. И так — целый день. Колонну всегда ведет инструктор. В рацию он рассказывает особенности каждого поворота и технику его прохождения.

— Здесь интенсивно тормозим, потом поздний апекс, держим газ.



Конусы в апексах значительно облегчают построение оптимальной траектории

В поворотах стоят конусы, обозначающие апексы, то есть те точки, в которые нужно «целиться» при входе в поворот. Обычная практика у различных школ вождения, если занятия проходят на гоночной трассе. И как только промахиваешься мимо конуса, тут же это чувствуешь — машина начинает «сопротивляться», верещать резиной, скользить наружу.

Заезды проходят в карусельном режиме. После каждого круга за инструктором становится следующий экипаж. Постепенно инструктор наращивает темп. Иногда цепочка машин растягивается, не все могут поддерживать темп.

MINI оказался идеальным тренажером для отрабтки траекторий. Ошибся — и на выходе машина уже «не тянет». Играться с лепестками ручного переключения передач я не стал. Важнее следить за траекторией, чем думать о том, какую передачу включить на входе в поворот.



MINI оказался идеальным тренировочным автомобилем — послушный, цепкий, предсказуемый

Забавно, что если на обычных дорогах версия JCW кажется слишком жесткой и нервной, то в условиях гоночного трека нет-нет да и мелькала мысль: «Эх, еще бы руль поострее да подвеску пожестче!».

Северная петля — быстрая трасса. На прямиках удалось разогнать MINI до 220 км/ч. При этом было совсем не страшно. Машина прощает легкие ошибки, но не прощает грубых. Например, торможения с вывернутыми колесами. От этого, кстати, на брифинге тоже предостерегали. Торможение — только на прямых колесах. Чуть повернул и затормозил — короткий MINI тут же начинает «крестить», машина мечется вправо-влево.

За целый день на MINI мы изучили четыре сектора. Это мизерная часть от всей трассы. Но понимае того, что Северная петля коварна, пришло. С виду простые повороты на самом деле требуют ювелирной траектории, выверенного торможения. А нас еще ждет 600-сильная BMW M5…

BMW M5. Сначала был страх…





Вот признаюсь — было страшно. Сначала — просто думать о том, что по этой убийственной трассе придется ехать на 600-сильном монстре. Пусть даже с активированной системой стабилизации и полным приводом. Да, дрифт-режим у M5 доступен только в случае полного отключения электронного ошейника. Так что не судьба.

Я отлично выспался перед встречей с BMW M5, и утром уже был готов спокойно выезжать на трек. Очевидно, что инструктор не перейдет тот рубеж, когда неподготовленному водителю станет страшно и он потеряет контроль над собой и автомобилем. Так что и волноваться нечего.



Пожалуй, один из самых интересных поворотов, с огромным перепадом высот — сначала ухаешь вниз, а потом взмываешь с перегрузкой наверх

Вместе с новым автомобилем нас ждали и новые секции. Такое ощущение, что ни один из 173 поворотов трассы нельзя назвать простым. Они все со своими особенностями. И только хорошо их зная можно ехать по-настоящему быстро. Но мы ехали относительно медленно.



Там, куда указывает инструктор — небольшой трамплин. Если ехать со стороны горизонта и проспать торможение — то следующий правый поворот станет последним

В наиболее интересных и опасных местах мы останавливались, выходили из машин и внимательно слушали инструктора. Без его подробных рассказов о технике прохождения нечего было и думать ехать быстро.



Здесь фотоаппарат выставлен по уровню горизонта. Уклон трассы впечатляет

BMW M5 — уникальный автомобиль. Это не реклама. И даже не эмоции, они уже давно перегорели. Если в MINI я бы смог нащупать предел его возможностей, то M5 нащупала мои пределы первой. Нет, не страх, а понимание того, что автомобиль может ехать гораздо быстрее, чем я умею. Поэтому в какой-то степени ездить на M5 было даже легче, чем на MINI. Пятиметровый супер-седан прощает больше ошибок.



BMW M5 демонстрирует невероятный уровень сцепления в поворотах

Ошибся на входе? Не беда. Запас сцепления в повороте просто обескураживает. Да скользи уже, скользи наружу, кому говорю! Нет, пишет дугу, поскрипывая резиной. Позднее торможение? Легко. Бей в пол. Карбон-керамичекие тормоза выдерживают запредельные нагрузки. Неправильный выход? Чушь. Дави на газ еще в апексе, на дуге, чудовищные 750 Нм и полный привод вытянут любой прокол с траекторией. И это плохо. Ты не замечаешь своих ошибок, просто прешь напролом. Но зато если ехать правильно,

В один момент я чуть было не потерял машину. Слишком близко подъехал к инструктору, очень хотелось показать, что и белорусские журналисты не только по картофельному полю гонять могут. Но ведущий внезапно сбросил скорость. А мне пришлось уже в повороте интенсивно тормозить. Бросок вправо, влево, стабилизация. Я даже не успел испугаться. А вот инструктор успел.

— Осторожнее, Павел. Держи дистанцию, — раздалось из рации. Очень хотелось сказать, что все под контролем…



В повороте Карусель руль нужно держать крепко — трясет неимоверно, а на выходе можно «потерять» машину

Один из самых занаменитых поворотов трассы — Карусель — мы тоже хорошо изучили. Этот вираж не только знаменитый, но и один из самых медленных. Максимум, который я видел на спидометре — это 85 км/ч. А на выходе машину может размотать — надо быть очень точным.

После того, как мы прошли полный курс, нас ждал уже полноценный заезд по всей трассе. Удалось изучить далеко не все повороты, но в тех связках, которые оттачивали за два дня, я чувствовал себя уверенно. Да и инструктор явно не желал иметь дело с журналистом в отбойнике — круг мы проходили примерно за 10 минут. Для сравнения: рекорд трассы на BMW M5 составляет 7 минут 38 секунд. Вот видео этого заезда .

Большинству водителей нечего делать на Нюрбургринге





Великий Джеки Стюарт как-то высказал мысль: «Если кто-то вам скажет, что любит гоняться на „Нюрбургринге“, — он либо врет, либо просто медленно ездит!». И после двух дней на Северной петле я с ним частично согласен. И добавлю, что большинству водителей нечего делать на Нюрбургринге без инструктора.

Трасса действительно коварна. Если ехать «на все деньги», не зная особенностей каждого поворота, то исход будет один — отбойник. Чтобы не «убраться», нужно ехать осторожно — читай, медленно. А это неинтересно. Несмотря на это, поток желающих поставить галочку в своей автомобильной карьере не иссякает. Тем более что просто прикоснуться колесами своего автомобиля к асфальту легендарной трассы стоит всего 26 евро.