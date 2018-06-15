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Аргентина играет против Исландии на чемпионате мира по футболу. Онлайн матча
Борьба в
Аргентина располагает великолепной линии атаки во главе с Лео Месси, креативной полузащитой и неуступчивой обороной. А вот вратарская линия вызывает вопросы.
Серхио Ромеро получил травму, а заменяющий его в качестве основного вратаря Вилли Кабальеро, хоть и является голкипером высокого уровня, почти не играет с момента переезда в Англию в 2014 году.
Исландия славится своим боевым характером и дисциплинированной игрой в обороне, но может ярко сыграть и в атаке. Главная звезда северян — креативный полузащитник «Эвертона» Гильфи Сигурдссон.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало - в 16.00.
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Борьба в группе D начнется противостоянием одного из фаворитов чемпионата мира сборной Аргентины и неуступчивых исладцев, всегда способных преподнести сюрприз.
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