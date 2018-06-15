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В Минске пьяный на Volvo протаранил Subaru и снес два дорожных знака
Авария произошла 15 июня, около 23.50, на столичной улице Столетова. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации инспекторов, 35-летний водитель Volvo ехал со стороны переулка Козлова в направлении 2-го переулка Багратиона, неправильно выбрал дистанцию до начавшей движение на зеленый сигнал светофора Subaru и совершил с ней столкновение. После этого автомобиль снес два дорожных знака.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Выяснилось, что виновник аварии был пьян.
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К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
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