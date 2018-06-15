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"Чемпионат мира стал в десять раз интересней". Как в России болели за Роналду и осуждали Лопетеги

16.06.2018 14:00 — Разное | Tut.by  
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Чемпионат мира стартовал в раскаленном южным солнцем Сочи. Во второй день первенства на берегу Черного моря сыграли сборные Испании и Португалии. SPORT.TUT.BY — об атмосфере в Олимпийском парке, восхищении гением Роналду и фанатских предположениях: чем обернется для испанцев внезапная отставка Хулена Лопетеги.


«Русские — классные ребята, а пугающая здесь только полиция»

Испания и Португалия вместе претендовали на проведение чемпионата мира - 2018, но проиграли российской заявке и встретились в Сочи в первом же матче группового этапа. Желающих увидеть идеально сложенного Криштиану Роналду и заглянуть в глаза Серхио Рамосу (отголоски финала Лиги чемпионов) набралось почти 44 тысячи — на весь стадион «Фишт».


Но околофутбольное веселье и смешные фотосессии начались в Олимпийском парке традиционно за пару часов до игры. Разукрашенные и разгоряченные зрители подтягивались к арене, уплетая бургеры и бодро отзываясь на слоган «Дай пятеру волонтеру».


Канадцы португальского происхождения Мигель и Андреа прилетели в Сочи из Торонто. Парни в футболках Фигу на максимальной громкости кричали в диктофон, что влюбились в Россию с первого дня и по возвращении посоветуют знакомым не бояться страны медведей и балалаек.

— До этого я был знаком всего с одним русским. Он вечно ходил злой и надутый. Поэтому я и думал, что все местные такие, — признается Мигель. — Готовился к холодной погоде и таким же людям. А народ оказался супердружелюбным. Обычно приветливыми называют канадцев, но местные точно составили бы нам конкуренцию. В общем, русские — классные ребята, а пугающая и серьезная здесь только полиция.


Самой популярной униформой пиренейского вечера стали футболки Роналду, Рамоса и Иньесты, а самым обсуждаемым вопросом: что ждет сборную Испании на текущем чемпионате после отставки Хулена Лопетеги.

«Произошедшее удивило всех испанцев, потому что Лопетеги это не Гвардиола»

Болельщики из Барселоны Жорден и Шаха хладнокровно отметили, что увольнение тренера за день до чемпионата никак не повлияет на результаты самой сильной сборной мира:

— У нас фантастические игроки, поэтому не так важно, кто их тренирует. Злы ли мы сейчас на «Реал Мадрид»? — улыбаясь, переспросили каталонцы. — Мы и раньше ненавидели королевский клуб, так что отставка тренера ничего не изменила.


А вот поклонницы футбола из Валенсии оказались очень разочарованы увольнением Лопетеги.

— Он отличный коуч, при котором сборная не проиграла ни одной встречи. Лопетеги готовил команду два года, и его отставка за день до старта чемпионата — ужасная новость. «Реал» должен был дождаться конца мундиаля и потом объявить о своих назначениях.


— По-моему, в том, что произошло в сборной, виноваты все — экс-тренер, федерация и «Реал Мадрид», — добавил фанат «сливочных» Хосе Мануэль. — Я не думаю, что Хулен Лопетеги был такой важной и необходимой кандидатурой для «Реала». Надеялся на подписание Йохима Лева, но увы…


Сеньора Фернандес из Мадрида болеет за «Атлетико» и критикует действующих обладателей Лиги чемпионов за дерзкий шаг накануне чемпионата мира.

— Команда Переса позиционирует себя как главный клуб в стране, способный объединить всю Испанию. Но сейчас именно они создали проблемы для национальной команды. Возможно, «Реал» недостаточно хорошо подумал о последствиях для страны. Произошедшее удивило всех испанцев, потому что Лопетеги это не Гвардиола. И тут вдруг такой шум. Репутация королевского клуба серьезно пострадала. И я не верю, что Лопетеги надолго задержится в «Реале».


«Когда на мундиале звучит стартовый свисток, „Реал“ и „Барселона“ перестают существовать»

Мнения в компании испанцев, намиксованной из фанатов «Атлетико» и «Реала», разделились.

— «Реал» в очередной раз доказал, что у него нет никаких принципов. Мы все любим футбол, а команда Переса поставила себя выше спорта и испанских болельщиков, — говорит Хосе Антонио, который поддерживает в Ла Лиге парней Диего Симеоне. — Боссы «Реал Мадрида» показали, что не уважают футбол, наплевав на национальную команду. На одну причину ненавидеть «Реал» стало больше.


— По-моему, все не так ужасно, — перебивает друга болельщик королевского клуба Хуан Мартин. —  Из-за новостей об отставке чемпионат мира стал в 10 раз интересней и огненней. «Реал» действительно команда номер один в Испании. А сейчас мы просто наблюдаем за борьбой клуба и федерации. Они меряются силой и спорят, кто круче и влиятельней.


Фанат «Атлетико» по имени Алехандро озвучил свою версию того, почему лидеры сборной Серхио Рамос и Андрес Иньеста до последнего поддерживали Хулена Лопетеги.

— Во время чемпионата мира не существует «Реала» и «Барселоны». Игроки пытались сплотиться. А если бы Рамос был за тренера, а Иньеста против, корабль бы бессмысленно раскачивался в разные стороны. Лидеры поступили грамотно, а Лопетеги выставил себя лицемером, — не подбирал слов Алехандро. — Сейчас капитаны корабля — это Серхио Рамос, Жерар Пике и Андрес Иньеста. Сборная будет в порядке, если эти трое смогут ее объединить на время мундиаля в России. Когда звучит стартовый свисток, «Реал» и «Барселона» перестают существовать — остается только сборная Испании.


Несмотря на то, что испанские фаны почти не упоминали Диего Кошту в списке потенциальных лидеров команды, именно этот колоритный нападающий в пятницу вечером заколотил два мяча в ворота португальцев. Правда, на всякого мощного футболиста «Атлетико» найдется Криштиану Роналду, способный оформить хет-трик и вытащить ничью в максимально результативном дерби.


«Фишт» отлично дебютировал на чемпионате мира. В перерыве болельщики выходили полюбоваться морем и сделать фото с пивными наборами и строгими охранниками.


Во время матча стадион удивительно слаженно скандировал «Россия, Россия!» (не спрашивайте почему), а после хором признавал гениальность Роналду и под летним дождем расходился явно не по домам.


Сочи зажил футболом. В эти дни курорт делает себе прекрасный пиар. А иностранцы в благодарность делают России отличную кассу.

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Во второй день первенства на берегу Черного моря сыграли сборные Испании и Португалии. SPORT.TUT.BY - об атмосфере в Олимпийском парке, восхищении гением Роналду и...
 
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