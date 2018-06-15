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BMW официально представила серийное купе восьмой серии

16.06.2018 13:57 — Разное | Tut.by  
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В статусе концепта этот автомобиль был представлен еще в мае прошлого года. С тех пор баварцы неустанно дразнили поклонников различными тизерами и снимками прототипов в камуфляже, сопровождая их рассказами о том, как здорово спорткар проходит ездовые испытания. И вот маскировка сброшена, встречайте новую «двухдверку» восьмой серии во всей красе!


Премьера нового BMW восьмой серии состоялась накануне старта традиционного 24-часового марафона в Ле-Мане, где баварцы выставят гоночный болид M8 GTE на базе серийной машины. Учитывая спортивную ориентацию автомобиля, место дебюта выбрано не случайно. При общей схожести с прошлогодним концептом серийный вариант купе все же заметно отличается от него.


В первую очередь более «спокойным» оформлением передка, где фары стали крупнее и теперь не столь раскосые. Задние фонари из стилизованных полос у шоу-кара превратились в полноценные приборы. Длина автомобиля — 4843 мм, ширина — 1902 мм, высота — 1341 мм, а колесная база составляет 2822 мм.


Под капотами на первых порах окажутся два двигателя. Это модернизированный 4,4-литровый битурбо-V8, развивающий 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента — на 68 сил и 100 Нм больше по сравнению с прежним V8, который устанавливается, в частности, на седан M550i. До 100 км/ч версия M850i xDrive способна разогнаться за паспортные 3,7 секунды. Второй мотор для нового купе — трехлитровая рядная дизельная «шестерка» с отдачей 320 «лошадок» и 680 Нм. Обе версии, «максималка» у которых ограничена на уровне 250 км/ч, располагают новым 8-ступенчатым «автоматом» Steptronic Sport и полным приводом с электронной блокировкой дифференциала на задней оси.


В стандартное оснащение купе входят адаптивная подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами и активное рулевое управление, а для бензиновой версии в качестве опции предлагается система активного подавления кренов. Как и у недавно показанного X5 нового поколения, в салоне «восьмерки» имеется 12,3-дюймовый дисплей виртуальной комбинации приборов с центральной секцией, которая отдана под карту навигации. Новая мультимедиасистема — на базе операционной системы BMW 7.0 и с 10,25-дюймовым экраном.

В нашу страну новая «восьмерка» прибудет ближе к концу текущего года. В Германии цены на новинку будут начинаться примерно от 100 000 евро, прайс-лист для Беларуси будет обнародован ближе к моменту рыночного дебюта.

 
 
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В нашу страну новая "восьмерка" прибудет ближе к концу текущего года. В Германии цены на новинку будут начинаться примерно от 100 000 евро, прайс-лист для Беларуси...
 
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