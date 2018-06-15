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На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

16.06.2018 — Разное | Лидская газета  
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На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...
Не удивлюсь, если небольшая деревенька Мелегово Третьяковского сельсовета вскоре станет сельской столицей веломарафона «Принеманский». В прошлом году подали заявки на участие в масштабном мероприятии порядка ста пятидесяти человек из разных уголков не только Гродненщины, но и Беларуси. В нынешнем году населенный пункт и вовсе рисковал не вместить всех желающих. На двухколесные сели более двухсот человек самых разных возрастов.

– Хочется надеяться, что данный фестиваль вскоре станет брендовым для нашего района, – рассказывает корреспонденту «Лідскай газеты» непосредственный организатор мероприятия Олег Володкевич. – В прошлом году веломарафон «Принеманский» получил много положительных отзывов в социальных сетях: люди делились фотографиями, впечатлениями о хорошо проведенном времени. В итоге, как видим, рамки мероприятия расширяются: вскоре небольшой деревеньки будет мало, чтобы приютить, хоть и на время, всех желающих принять участие в нем.

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

Движение – жизнь. Всю правильность данных слов понимаешь, глядя, сколько велосипедистов готовы преодолеть внушительный путь по самым живописным уголкам Принеманья и в то же время по лесному бездорожью, витиеватым дорогам, пролегающим вдоль берегов третьей по величине реки Беларуси – Немана. Восемьдесят пять километров – именно такое расстояние предлагает осилить самый длинный маршрут. По факту двухколесные и их наездники из Лиды, Гродно, Минска, Мозыря, Витебска, Жодино, Жабинки, Борисова, Столбцов, других городов преодолевают это расстояние в среднем за четыре часа. В большинстве своем, конечно, это спортсмены, велосипедисты со стажем, профессионалы. Новичкам и любителям, как всегда, везет: приверженцам активного образа жизни можно сделать выбор в пользу собственных возможностей и проехать полумарафон. Его маршрут составляет в среднем до двадцати пяти-тридцати пяти километров. Ну а самое «большое» расстояние, двести-четыреста метров, за юными участниками. Его детвора, в числе которой и малыши, в этот день уверенно преодолевала под бурные аплодисменты самых главных болельщиков – родителей.

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

Заряд энергии, а также массу положительных эмоций в этот день получила и я. Было интересно не только наблюдать за участниками, но и общаться с ними. Мнения и интересы у людей разные. Но все они сходятся в одном: лидская земля гостеприимна. Она создана для проведения не только республиканских, но и международных веломарафонов. К слову, в нынешнем сезоне приняли участие и гости из соседней Литовской Республики и города Минеральные Воды, что в России.

– В прошлом году впервые посетил велопробег, – рассказывает участник из города Минска Евгений Манюк. – Узнал о нем от друзей. Именно они меня пригласили принять участие. Все, и организация, и то, как нас встретили здесь, очень понравилось. Вначале выступили дети и, получив в подарок сладкие призы, были очень довольны. Затем прошли дистанцию в тридцать пять километров мы, взрослые. Сложностей не возникло. И, что самое главное, по всей протяженности маршрута стояли посты волонтеров с водой. Если даже кому-то стало бы плохо (всякое бывает, особенно в жаркую погоду), помощь тут как тут. И вот мы вновь здесь. Думаю, в нашей компании появилась еще одна хорошая традиция выходного дня.

К слову, то же самое еще в начале нашего разговора сказал и Олег Володкевич. Веломарафон «Принеманский» – это не только мероприятие, популяризирующее здоровый образ жизни, это еще и огромное количество единомышленников и друзей, встречи с которыми обязательно станут доброй традицией.

 На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

На Лидчине состоялся открытый веломарафон «Принеманский-2018», собравший более ста участников из разных городов ...

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Не удивлюсь, если небольшая деревенька Мелегово Третьяковского сельсовета вскоре станет сельской столицей веломарафона «Принеманский». В прошлом году подали...
 
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