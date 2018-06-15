Забота о ветеранах. Волнует всех?

Прокуратура Лунинецкого района, где каждый четвертый житель старше 60 лет, задалась вопросом: как обстоят дела по обеспечению безопасности пожилых людей? Поводом послужила неутешительная статистика в этом регионе по кражам и разбоям в отношении стариков.



Сотрудники прокуратуры проана

лизировали исполнение законодательства и стандартов в обеспечении прав престарелых граждан и выяснили, что взаимодействие сельсоветов Лунинетчины, участковых милиционеров и территориального центра социального обслуживания населения оставляет желать лучшего. В ряде населенных пунктов этого района одинокие старики остались один на один со своими проблемами, а государственные органы даже не знали, что пенсионерам нужна помощь.



Чтобы предупредить подобную ситуацию в Пинске, при горисполкоме была создана межведомственная комиссия по проблемам пожилых людей, ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войн. Возглавила ее заместитель председателя горисполкома Марина Ковалевская.



На состоявшемся на днях первом заседании комиссии был рассмотрен вопрос оказания шефской помощи, а также чествования ветеранов и пострадавших от последствий войн. Вопрос этот был выбран не случайно. Чуть более месяца назад республика отметила годовщину святого для белорусов праздника — Дня Великой Победы. Страна чествовала своих ветеранов, отдавая дань уважения подвигу героев-освободителей. Представители предприятий, организаций, ученических коллективов традиционно в канун Дня Победы с поздравлениями посещали своих ветеранов. Весь народ объединился под лозунгом «Беларусь помнит». Только оказалось, что помнят не все.



Выяснилось, что на двух пинских предприятиях, ссылаясь на сложное финансовое положение, не нашлось возможности поздравить своих ветеранов. Более того, на одном из двух «отличившихся» даже не знают имен тех бывших работников, кто когда-то защищал Родину или оказался узником фашистских концлагерей, что, по крайней мере, странно, ведь на каждом предприятии есть первичная ветеранская организация, кроме того, история коллектива, о котором идет речь, насчитывает не одно десятилетие и некогда славилось своими традициями. Марину Владимировну возмутило еще и то, что представитель предприятия не желала даже признать факт своей недостаточной работы, ссылаясь якобы на такую позицию руководителя в этом вопросе.



Позволю высказать свое мнение: даже если руководитель не посчитал нужным проявить уважение по отношению к заслуженным людям, которые, кроме того, что пережили самую страшную трагедию прошлого века, еще и часть своей жизни посвятили развитию предприятия, где он сегодня занимает директорское кресло, то это должно быть делом чести, по крайней мере, для остальных членов коллектива. А то, что нет денег, — это, простите, просто отговорка. Можно найти массу вариантов, как уважить человека. Ведь участникам и инвалидам войны, партизанам, блокадникам, труженикам тыла и узникам важно не то, что вы принесете им в пакете или конверте. Самое главное для них — это внимание сегодняшнего поколения. Они должны чувствовать, что о них помнят, ими гордятся. Тем более что с каждым годом их становится все меньше.



Я умышленно не называю предприятия и фамилии руководителей. Хочется верить, что они все же пересмотрят свое отношение к этому вопросу и впредь подобных фактов не повторится.



Стыдно должно быть, господа!



Юлия АНДРЕЙЧЕНКО

Фото Максима ШАМОТА носит иллюстративный характер





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Никого не оставить без внимания

На государственном уровне социальная поддержка пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от последствий войн, пожилых людей и инвалидов была и остается одной из приоритетных задач. В ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения г. Пинска» созданы и поддерживаются в актуальном состоянии электронные банки данных о численности и материально-бытовом положении социально незащищенных категорий граждан.



На 1 июня с.г. на учете в центре состоят 85 ветеранов Великой Отечественной войны, из них: 44 — участники войны, 16 — инвалиды войны, 20 — тыловики, 5 — блокадники Ленинграда, а также 324 узника фашистских концлагерей, 1668 одиноких граждан пожилого возраста, 7863 одиноко проживающих пожилых людей и 158 молодых инвалидов.

Проведено 100% обследование материально-бытового положения ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от последствий войны, одиноких пожилых граждан с целью выявления проблем и оказания людям необходимой социальной поддержки. Гражданам социально уязвимых категорий, не имеющим возможности самостоятельно себя обслужить, оказываются различные виды социальных услуг, содействие по оформлению в больницы сестринского ухода, учреждения здравоохранения, дома-интернаты.



Социально уязвимым категориям гражданам для обеспечения безопасных условий проживания оказывается адресная социальная помощь по ремонту печного отопления, электропроводки, по установке автономных пожарных извещателей.

Если пожилые люди утрачивают способность к передвижению и самообслуживанию, им на помощь приходит отделение социальной помощи на дому в лице социальных работников. На сегодняшний день на надомном обслуживании 43-х социальных работников 413 пожилых граждан. Среди них 10 ветеранов Великой Отечественной войны.