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ГАИ нашла парня, который в плавках катался на крыше авто в Рогачеве
Известно, что машиной управляла 22-летняя местная жительница. На крыше находился ее знакомый.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, после чего действиям водителя и пассажира будет дана правовая оценка, —
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Прокатившегося на крыше Opel Tigra рогачевского экстремала, который попал в объектив чьего-то видеорегистратора, а затем и в интернет нашла ГАИ. Прежде установили...
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