В строительстве грядут большие преобразования

Он отметил, что рабочая группа, созданная на уровне Правительства, комплексно рассматривает вопросы строительной отрасли. Причем речь идет как о производстве строительных материалов, так и о выполнении работ строительными компаниями внутри Беларуси и за пределами страны. «Очень большая работа предстоит по совершенствованию, преобразованию строительной отрасли. Поставлена задача Главой государства в ноябре-декабре доложить о принятых мерах», — сказал заместитель Премьер-министра.





По его словам, строительная отрасль Беларуси должна получить новый импульс развития. «Одна из задач заключается в том, чтобы создать отрасль экспортно ориентированную, которая сможет конкурировать не только на внутреннем, но и на внешних рынках наравне с другими партнерами», — заявил Анатолий Калинин.



