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В строительстве грядут большие преобразования
В Беларуси предстоит провести большую работу по преобразованию строительной отрасли. Соответствующее заявление сделал заместитель Премьер-министра Анатолий Калинин, пишет информационное агентство БЕЛТА.
Он отметил, что рабочая группа, созданная на уровне Правительства, комплексно рассматривает вопросы строительной отрасли. Причем речь идет как о производстве строительных материалов, так и о выполнении работ строительными компаниями внутри Беларуси и за пределами страны. «Очень большая работа предстоит по совершенствованию, преобразованию строительной отрасли. Поставлена задача Главой государства в ноябре-декабре доложить о принятых мерах», — сказал заместитель Премьер-министра.
По его словам, строительная отрасль Беларуси должна получить новый импульс развития. «Одна из задач заключается в том, чтобы создать отрасль экспортно ориентированную, которая сможет конкурировать не только на внутреннем, но и на внешних рынках наравне с другими партнерами», — заявил Анатолий Калинин.
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В Беларуси предстоит провести большую работу по преобразованию строительной отрасли. Соответствующее заявление сделал заместитель Премьер-министра Анатолий...
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