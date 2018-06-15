ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для чего белорусы продают свои советские свидетельства о рождении?

16.06.2018 13:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В конце мая в Сети стали появляться объявления о покупке свидетельств о рождении времен СССР. Тогда сразу не было понятно, кому и для чего они нужны.



Журналисты предположили, что «для Польши». Ведь в декабре прошлого года поляки приняли закон, по которому перестали рассматривать в качестве основания получения карты службу в Польше. Оставили только национальность. То есть если ваш дедушка-белорус служил в польской армии — уже не считалось основанием для карты. Таким образом «отвалилось» около 20% клиентов. Может, именно для таких ищут свидетельства? Оказывается, да!
Новости пришли из самой Польши, где двое белорусов пытались стать поляками с использованием поддельных свидетельств о рождении.

С вступлением в силу в Польше поправок к закону о карте поляка, претендовать на многочисленные льготы в этой стране теперь могут лишь те, у кого есть прямые родственники с национальностью поляк. Что это за льготы? Получение денег из бюджета Польши, гражданство Евросоюза спустя всего год проживания в этой стране и другие менее яркие.

Те, граждане с Востока, кто не имеет по родословной линии родственников поляков, но очень хочет получить льготы от Польши, стали искать варианты. В результате в Беларуси возник новый серый бизнес – покупка свидетельств о рождении времен СССР. Особенно ценятся документы, у которых в графе национальность прописано «Поляк». К примеру, в Минске за такой документ готовы платить 75$, отмечает euroby.info.

12 июня в городе Гожув-Велькопольский (на Западе Польши) задержали двух белорусов 35-ти и 46-ти лет. Было установлено, что белорусы использовали поддельные свидетельства о рождении, согласно которым они по национальности настоящие поляки.

Один из задержанных ради Польши поменял фамилию в документах на истинно польскую — Новак. Другой уже сумел собрать весь пакет документов и подать его в государственные органы для получения постоянного вида на жительство в Польше.

Оба пошли на сделку с правосудием, ради смягчения наказания признались в использовании поддельных документов и были оштрафованы по 1000 польских злотых каждый, ну а для дальнейшего легального пребывания в Евросоюзе им придется искать другие причины.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце мая в Сети стали появляться объявления о покупке свидетельств о рождении времен СССР. Тогда сразу не было понятно, кому и для чего они нужны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Аргентина играет против Исландии на чемпионате мира по футболу. Онлайн матча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Прамень
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика