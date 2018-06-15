Для чего белорусы продают свои советские свидетельства о рождении?









Журналисты предположили, что «для Польши». Ведь в декабре прошлого года поляки приняли закон, по которому перестали рассматривать в качестве основания получения карты службу в Польше. Оставили только национальность. То есть если ваш дедушка-белорус служил в польской армии — уже не считалось основанием для карты. Таким образом «отвалилось» около 20% клиентов. Может, именно для таких ищут свидетельства? Оказывается, да!

Новости пришли из самой Польши, где двое белорусов пытались стать поляками с использованием поддельных свидетельств о рождении.





С вступлением в силу в Польше поправок к закону о карте поляка, претендовать на многочисленные льготы в этой стране теперь могут лишь те, у кого есть прямые родственники с национальностью поляк. Что это за льготы? Получение денег из бюджета Польши, гражданство Евросоюза спустя всего год проживания в этой стране и другие менее яркие.





euroby.info. Те, граждане с Востока, кто не имеет по родословной линии родственников поляков, но очень хочет получить льготы от Польши, стали искать варианты. В результате в Беларуси возник новый серый бизнес – покупка свидетельств о рождении времен СССР. Особенно ценятся документы, у которых в графе национальность прописано «Поляк». К примеру, в Минске за такой документ готовы платить 75$, отмечает





12 июня в городе Гожув-Велькопольский (на Западе Польши) задержали двух белорусов 35-ти и 46-ти лет. Было установлено, что белорусы использовали поддельные свидетельства о рождении, согласно которым они по национальности настоящие поляки.





Один из задержанных ради Польши поменял фамилию в документах на истинно польскую — Новак. Другой уже сумел собрать весь пакет документов и подать его в государственные органы для получения постоянного вида на жительство в Польше.





Оба пошли на сделку с правосудием, ради смягчения наказания признались в использовании поддельных документов и были оштрафованы по 1000 польских злотых каждый, ну а для дальнейшего легального пребывания в Евросоюзе им придется искать другие причины.



