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И машину заправить и себя просвятить: на минских заправках появились картины белорусских художников

16.06.2018 13:31 — Разное | Партизан  
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Этим летом посетители столичных АЗС смогут познакомиться с практически полусотней картин современных белорусских художников.

В рамках проекта «Арт-запраўка» эти работы выставлены на шести автозаправочных станциях сети «А-100», пишет belsat.eu



Для проекта были выбраны 46 картин, отобранных из фондов Национального центра современных искусств. Можно будет увидеть работы Леонида Щемелева, Романа Заслонова, Владимира Товстика, Анны Силивончик, Василия Костюченко и других художников (всего речь идет о 15 мастерах).

На основе произведений были сделаны репродукции, которые можно увидеть на станциях по адресам:



Боровая, 7
Харьковская, 81
Академическая, 34
Промышленная, 2б
Казимировская, 39
Зеленая 1/5 (в Сеннице)


 
Теги: знакомства
 
 
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Этим летом посетители столичных АЗС смогут познакомиться с практически полусотней картин современных белорусских художников.
 
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