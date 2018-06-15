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И машину заправить и себя просвятить: на минских заправках появились картины белорусских художников
Этим летом посетители столичных АЗС смогут познакомиться с практически полусотней картин современных белорусских художников.
В рамках проекта «Арт-запраўка» эти работы выставлены на шести автозаправочных станциях сети «А-100», пишет
Для проекта были выбраны 46 картин, отобранных из фондов Национального центра современных искусств. Можно будет увидеть работы Леонида Щемелева, Романа Заслонова, Владимира Товстика, Анны Силивончик, Василия Костюченко и других художников (всего речь идет о 15 мастерах).
На основе произведений были сделаны репродукции, которые можно увидеть на станциях по адресам:
Боровая, 7
Харьковская, 81
Академическая, 34
Промышленная, 2б
Казимировская, 39
Зеленая 1/5 (в Сеннице)
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Этим летом посетители столичных АЗС смогут познакомиться с практически полусотней картин современных белорусских художников.
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