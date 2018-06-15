И машину заправить и себя просвятить: на минских заправках появились картины белорусских художников

belsat.eu В рамках проекта «Арт-запраўка» эти работы выставлены на шести автозаправочных станциях сети «А-100», пишет













Для проекта были выбраны 46 картин, отобранных из фондов Национального центра современных искусств. Можно будет увидеть работы Леонида Щемелева, Романа Заслонова, Владимира Товстика, Анны Силивончик, Василия Костюченко и других художников (всего речь идет о 15 мастерах).





На основе произведений были сделаны репродукции, которые можно увидеть на станциях по адресам:













Боровая, 7

Харьковская, 81

Академическая, 34

Промышленная, 2б

Казимировская, 39

Зеленая 1/5 (в Сеннице)



