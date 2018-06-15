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Кто сегодня играет на Чемпионате мира?
Продолжается Чемпионат мира по футболу. Вчера феерический футбол показали Испания и Португалия. Роналду сделал хет-трик, но этого не хватило для победы: 3:3.
Сегодня, 16 июня, играют:
13:00 Франция—Австралия
16:00 Аргентина—Исландия
19:00 Перу—Дания
22:00 Хорватия—Нигерия
Трансляцию матчей ведет телеканал «Беларусь-5».
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Продолжается Чемпионат мира по футболу. Вчера феерический футбол показали Испания и Португалия. Роналду сделал хет-трик, но этого не хватило для победы: 3:3.
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