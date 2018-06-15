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Внимание! Мошенники рассылают сообщения от имени крупных компаний и обещают выигрыш в тысячу рублей

16.06.2018 13:00 — Разное | Партизан  
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Белорусы стали получать в мессенджере WhatsApp странные сообщения от якобы имени крупных компаний: торговых сетей «Евроопт» и «Белмаркет», а также сети ресторанов «Макдональдс». Мошенники просят в ответе указать данные банковских карт пользователей, обещая перечислить денежное вознаграждение.

В ситуации с «Еврооптом» мошенники прикрываются доменным именем www.evroopt.men. Они сначала предлагают ответить на несколько вопросов, а потом просят разослать ссылку друзьям и ввести номер банковской карты для получения сертификата на тысячу рублей.

— Мы убедительно просим всех наших покупателей игнорировать подобного рода сообщения и не поддаваться на провокацию. Информация обо всех акциях магазинов «Евроопт» публикуется только на официальном сайте evroopt.by. Не передавайте неизвестным сведения о своих банковских карточках, — прокомментировали ситуацию в «Евроопте», пишет gomel.today

Такие же сообщения от «Белмаркета» появляются в рекламных постах в социальных сетях: пользователям предлагают пройти по ссылке, чтобы выиграть купон на 1000 рублей.

— Эти сообщения — мошенничество со стороны неизвестных лиц. Просим вас не открывать и игнорировать данное «предложение», — говорят в «Белмаркете».


 
 
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Белорусы стали получать в мессенджере WhatsApp странные сообщения от якобы имени крупных компаний: торговых сетей «Евроопт» и «Белмаркет», а также сети ресторанов...
 
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