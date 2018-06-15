радио Sputnik Беларусь, какие продукты белорусского производства сборная Бразилии по футболу включила в свой рацион на время всех игр. Руководитель пресс-службы группы компаний — производителей молочной продукции Александр Тищенко рассказалБеларусь, какие продукты белорусского производства сборная Бразилии по футболу включила в свой рацион на время всех игр.

"Мы уже делаем им поставки. Дело в том, что бразильская сборная составляла райдер, и по этому райдеру они выбрали наш пармезан и "Экспоненту" — белковый напиток для здорового питания. Вот это та "молочка", которая производится здесь, на белорусских предприятиях", — рассказал Тищенко.





Это то питание, которое вместе со сборной Бразилии будет ездить по всем городам, где команда будет проводить матчи, уточнил собеседник.





"Неймар точно пьет. То есть эти продукты уже входят в паек бразильского футболиста", — сказал Тищенко.





Собеседник Sputnik также ответил на вопрос, как скажется употребление белорусских молочных продуктах на победных результатах команды.





"Если бразильская сборная победит, то мы так и скажем. Во всяком случае, не ослабнут. Мы, конечно, хотим, чтобы и российская сборная себя показала. Вчера она классно сыграла. Все-таки счет такой хоккейный получился, но, тем не менее, Бразилия — это икона мирового футбола", — считает Тищенко.





Если белорусская "молочка" будет так укреплять спортивные достижения, то, в принципе, для Беларуси это будет очень приятная ситуация, убежден собеседник.





Накануне во время просмотра матча Россия — Саудовская Аравия посол Федеративной Республики Бразилия в Беларуси Пауло Антонио Перейра Пинто получил в подарок образцы белорусской молочной продукции, которая уже поставляется футбольной сборной его страны.

"Вчера мы угостили посла, чтобы он почувствовал вкус той белорусской "молочки", которая подкрепляет его земляков-футболистов. Сначала он удивился, но потом обрадовался, потому что ему, по сути, предложили рацион футболиста. А учитывая, что он пришел болеть в майке и болел очень активно, то для него это был приятный сюрприз", — рассказал Тищенко.







