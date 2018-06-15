ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гигантский питон проглотил домохозяйку

16.06.2018 12:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Тело женщины нашли внутри 8-метрового питона на индонезийском острове Сулавеси. Об этом сообщило издание Jakarta Post со ссылкой на местную полицию.


Фото: SYAHRUDDIN / AP

Начальник полиции сообщил, что 54-летняя домохозяйка Ва Тиба (Wa Tiba) исчезла вечером в четверг, 14 июня. Она отправилась проверить кукурузную плантацию в километре от дома. Ее семья забила тревогу после того, как женщина не вернулась на следующее утро.

Сестра Ва Тибы отправилась на поиски, но нашла только следы, фонарь, обувь и мачете. После этого она немедленно обратилась за помощью к местным жителям. Через несколько часов они нашли гигантского питона с раздутым животом. Местные жители убили змею, вскрыли ее живот и обнаружили там тело пропавшей.

В октябре 2017 года житель Индонезии заявил, что в одиночку одолел семиметрового сетчатого питона. По его словами, змея преграждала дорогу двум пешеходам, поэтому мужчина решил вмешаться и помочь. Ему удалось убить пресмыкающееся, но из-за полученных травм мужчина попал в больницу. После этого змею зажарили и съели.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело женщины нашли внутри 8-метрового питона на индонезийском острове Сулавеси. Об этом сообщило издание Jakarta Post со ссылкой на местную полицию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Заўтра – Дзень медыцынскага работніка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Прамень
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика