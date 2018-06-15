Новые учебники выпустят к 1 сентября в Беларуси

В Беларуси к 1 сентября выпустят 44 новых учебных пособия, сообщает директор Национального института образования (НИО) Валентина Гинчук.

Новые пособия предназначены для четвёртых и восьмых классов, где учебная программа обновлена по всем предметам.

Будут изданы учебные пособия по иностранным языкам для третьего, шестого, девятого и десятого классов. Новые книги по математике, информатике, трудовому обучению положат в портфель шестиклассники.