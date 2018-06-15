|
Новые учебники выпустят к 1 сентября в Беларуси
В Беларуси к 1 сентября выпустят 44 новых учебных пособия, сообщает директор Национального института образования (НИО) Валентина Гинчук.
Новые пособия предназначены для четвёртых и восьмых классов, где учебная программа обновлена по всем предметам.
Будут изданы учебные пособия по иностранным языкам для третьего, шестого, девятого и десятого классов. Новые книги по математике, информатике, трудовому обучению положат в портфель шестиклассники.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси к 1 сентября выпустят 44 новых учебных пособия, сообщает директор Национального института образования (НИО) Валентина Гинчук.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)