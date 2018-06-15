Температура воздуха ночью и утром составит 10-16 градусов выше нуля, во второй половине дня воздух прогреется до 20-26 градусов тепла, местами - до плюс 28 градусов.
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Кратковременные дожди, грозы и до 28 градусов ожидается 17 июня в Беларуси
16.06.2018 14:38 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью и утром составит 10-16 градусов выше нуля, во второй половине дня воздух прогреется до 20-26 градусов тепла, местами - до плюс 28 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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