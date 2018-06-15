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За освобождение Сахалина. Ветерану из Слуцка вручили сразу три памятные награды

16.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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За освобождение Сахалина. Ветерану из Слуцка вручили сразу три памятные награды

Благодарность нашла своего героя. Ветерану из Слуцка Георгию Павловичу Каффке присвоили три награды за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов. 15 июня их вручили представители Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь во время торжественной церемонии в военном комиссариате Слуцкого и Стародорожского районов.

Памятная медаль «В честь 60-летия освобождения Южного Сахалина и Курильских островов», нагрудный знак «В честь 65-летия окончания Второй мировой войны» и памятный знак «В честь 70-летия окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов». Решение о присвоении этих наград Георгию Каффке приняла администрация Сахалинской области. Сам ветеран признается: очень неожиданно, но приятно спустя столько лет после войны получать заслуженные знаки внимания.

— Почему-то о том периоде Великой Отечественной войны говорят очень мало. Так что мне вдвойне приятно, что сегодня я получил эти награды. Не отношусь к ним как к чему-то сверхъестественному, а воспринимаю как должное — они действительно мною заслужены, — отметил Георгий Павлович.

За освобождение Сахалина. Ветерану из Слуцка вручили сразу три памятные награды

На воинскую службу в Дальневосточный военный округ Георгий Каффка попал в 1942 году. Он освобождал Южный Сахалин и Курильские острова, участвовал в битве за остров Шикотан. Для Георгия Павловича война закончилась лишь спустя полгода после Дня Победы. И сегодня ветеран имеет активную жизненную позицию, делает большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения. Его девиз по жизни: «Сначала думай о Родине, а потом уже о себе».

— Георгий Павлович — уникальный человек, который был непосредственным свидетелем и участником тех событий. Таких людей в живых остались единицы по всему миру. Вручая им памятные награды, мы отдаем дань великому подвигу и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов, — отметила Мария Донец, третий секретарь Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь.

Екатерина Сурма
МЛЫН.BY

 
 
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Ветерану из Слуцка Георгию Павловичу Каффке присвоили три награды за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов.
 
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