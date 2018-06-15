Мода имеет вес





Магазины "MixHand" переходят на новую систему работы. Начиная с этой недели, наши магазины, расположенные по адресам ул. Ленина, 114 и 14 Партизан, перешли на новую систему работы: вещи реализуются не по фиксированным ценам, а по весу.

Каждые два дня в магазинах будет происходить снижение цен за килограмм вещей. В магазинах представлен широкий ассортимент одежды на любой вкус. Все вещи только отличного качества! Ждем вас всех за покупками!





















ЧТУП «МиксХенд», УНП 691977133