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Мода имеет вес

16.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Мода имеет вес

Магазины "MixHand" переходят на новую систему работы. Начиная с этой недели, наши магазины, расположенные по адресам ул. Ленина, 114 и 14 Партизан, перешли на новую систему работы: вещи реализуются не по фиксированным ценам, а по весу.

Каждые два дня в магазинах будет происходить снижение цен за килограмм вещей. В магазинах представлен широкий ассортимент одежды на любой вкус. Все вещи только отличного качества! Ждем вас всех за покупками!

Мода имеет вес

Мода имеет вес

Мода имеет вес

Мода имеет вес

Мода имеет вес

ЧТУП «МиксХенд», УНП 691977133

 
 
Ссылка на источник 80
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Магазины "MixHand" переходят на новую систему работы. Начиная с этой недели, наши магазины, расположенные по адресам Ленина 114 и 14 Партизан перешли на новую систему...
 
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