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Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)
16.06.2018 — Разное | Свислочская газета
Сегодня в нашем райцентре шумно и весело. По улицам города колонной проехались участники трофи-рейда "Зубры".
Жителям улиц Гагарина, Пограничников, Ленина, 17 сентября и Дзержинского повезло больше, чем кому-либо. Они могли наблюдать за внедорожниками и оригинальными автомобилями свободной конструкции прямо из окон своего дома.
Подобный джип-фестиваль у нас в районе проходит впервые, на него съехались гости из разных уголков Беларуси, а также из соседних стран - Польши, Литвы, России.
Возложив цветы к памятнику погибшим воинам, участники мероприятия на своих "железных конях" прибыли на специально отведенную площадку, расположенную около городского парка, чтобы посеревноваться в кольцевой гонке. Посмотреть на грандиозное мероприятие собралось немало зрителей.
Профессиональный ведущий гонок Святослав Пожарицкий вручил первый приз с логотипом мероприятия болельщице Лизе.
Стартовали первые участники гонок в категории "туризм".
Конкурс по метанию автомобильных покрышек в качестве разминки устроили организаторы мероприятия.
Кстати, организаторы джип-фестиваля на случай, если кому-то станет грустно на гонках, позаботились и о других развлекательных мероприятиях.
В частности, в городском парке расположились детские аттракционы, торговые палатки.
Некоторые участники гонок схлдят с трассы, самые выдержанные остаются. Зрителям и болельщикам некогда скучать, они с интересом наблюдают за происходящим. Нескучно и в городском парке. Здесь развлечения для маленьких свислочан: занимательные игры, аттракционы, катание на машинках, выставки-продажи, сладкая вата и попкорн.
Масштабное мероприятие продлится до самого вечера, поэтому, поспешив к месту события, вы сможете оценить мастерство водителей и мощность их "железных коней".
Елена КЕДИК.
Фото Елены КЕДИК, Ольги БУБЕНЧИК.
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Сегодня в нашем райцентре шумно и весело. По улицам города колонной проехались участники трофи-рейда "Зубры".
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