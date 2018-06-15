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Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

16.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

Сегодня в нашем райцентре шумно и весело. По улицам города колонной проехались участники трофи-рейда "Зубры".

 

Жителям улиц Гагарина, Пограничников, Ленина, 17 сентября и Дзержинского повезло больше, чем кому-либо. Они могли наблюдать за внедорожниками и оригинальными автомобилями свободной конструкции прямо из окон своего дома.

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

Подобный джип-фестиваль у нас в районе проходит впервые, на него съехались гости из разных уголков Беларуси, а также из соседних стран - Польши, Литвы, России.

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)
 

 

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)
 

 

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

Возложив цветы к памятнику погибшим воинам, участники мероприятия на своих "железных конях" прибыли на специально отведенную площадку, расположенную около городского парка, чтобы посеревноваться в кольцевой гонке. Посмотреть на грандиозное мероприятие собралось немало зрителей.

 

Профессиональный ведущий гонок Святослав Пожарицкий вручил первый приз с логотипом мероприятия болельщице Лизе.

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

Стартовали первые участники гонок в категории "туризм".

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

Конкурс по метанию автомобильных покрышек в качестве разминки устроили организаторы мероприятия.

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

 

Кстати, организаторы джип-фестиваля на случай, если кому-то станет грустно на гонках, позаботились и о других развлекательных мероприятиях.

 

В частности, в городском парке расположились детские аттракционы, торговые палатки.

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

Некоторые участники гонок схлдят с трассы, самые выдержанные остаются. Зрителям и болельщикам некогда скучать, они с интересом наблюдают за происходящим. Нескучно и в городском парке. Здесь развлечения для маленьких свислочан: занимательные игры, аттракционы, катание на машинках, выставки-продажи, сладкая вата и попкорн.

 

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)

 

 

Масштабное мероприятие продлится до самого вечера, поэтому, поспешив к месту события, вы сможете оценить мастерство водителей и мощность их "железных коней". 

 

Елена КЕДИК.

Фото Елены КЕДИК, Ольги БУБЕНЧИК.

 
 
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Сегодня в нашем райцентре шумно и весело. По улицам города колонной проехались участники трофи-рейда "Зубры".
 
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