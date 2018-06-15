Рокот моторов, трасса, адреналин... (будет добавлено)





Сегодня в нашем райцентре шумно и весело. По улицам города колонной проехались участники трофи-рейда "Зубры".

Жителям улиц Гагарина, Пограничников, Ленина, 17 сентября и Дзержинского повезло больше, чем кому-либо. Они могли наблюдать за внедорожниками и оригинальными автомобилями свободной конструкции прямо из окон своего дома.





















Подобный джип-фестиваль у нас в районе проходит впервые, на него съехались гости из разных уголков Беларуси, а также из соседних стран - Польши, Литвы, России.

































Возложив цветы к памятнику погибшим воинам, участники мероприятия на своих "железных конях" прибыли на специально отведенную площадку, расположенную около городского парка, чтобы посеревноваться в кольцевой гонке. Посмотреть на грандиозное мероприятие собралось немало зрителей.

Профессиональный ведущий гонок Святослав Пожарицкий вручил первый приз с логотипом мероприятия болельщице Лизе.





Стартовали первые участники гонок в категории "туризм".

















Конкурс по метанию автомобильных покрышек в качестве разминки устроили организаторы мероприятия.









Кстати, организаторы джип-фестиваля на случай, если кому-то станет грустно на гонках, позаботились и о других развлекательных мероприятиях.

В частности, в городском парке расположились детские аттракционы, торговые палатки.





















Некоторые участники гонок схлдят с трассы, самые выдержанные остаются. Зрителям и болельщикам некогда скучать, они с интересом наблюдают за происходящим. Нескучно и в городском парке. Здесь развлечения для маленьких свислочан: занимательные игры, аттракционы, катание на машинках, выставки-продажи, сладкая вата и попкорн.









Масштабное мероприятие продлится до самого вечера, поэтому, поспешив к месту события, вы сможете оценить мастерство водителей и мощность их "железных коней".

Елена КЕДИК.

Фото Елены КЕДИК, Ольги БУБЕНЧИК.