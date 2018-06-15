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Подозреваемый в нападении на прохожих в Мюнхене задержан
Правоохранители задержали 19-летнего парня, подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в немецком Мюнхене, сообщают информагентства.
Инцидент произошёл 15 июня на одной из улиц Мюнхена. Парень напал на своих знакомых. Он ранил 25-летнюю девушку, которая позже скончалась в больнице, и еще трёх человек, среди которых были его родственники. Мотивы преступления выясняются.
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Правоохранители задержали 19-летнего парня, подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в немецком Мюнхене, сообщают информагентства.
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