​Подозреваемый в нападении на прохожих в Мюнхене задержан

Правоохранители задержали 19-летнего парня, подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в немецком Мюнхене, сообщают информагентства.

Инцидент произошёл 15 июня на одной из улиц Мюнхена. Парень напал на своих знакомых. Он ранил 25-летнюю девушку, которая позже скончалась в больнице, и еще трёх человек, среди которых были его родственники. Мотивы преступления выясняются.