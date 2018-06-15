Франция вырвала победу у Австралии в стартовом матче чемпионата мира

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Футболисты сборной Франции с непростой победы над Австралией (2:1) стартовали 16 июня в Казани на чемпионате мира в Росии.

В первом тайме французы больше владели мячом, но австралийцы очень плотно и цепко действовали в обороне. Удары по воротам были, но большой опасности для вратаря Мэтью Райана они не представляли.

Самый же реальный шанс открыть счет французы создали у своих владений, когда на 17-й минуте после подачи в штрафную площадь австралийца Аарона Муя Корентен Толиссо головой срезал мяч собственные ворота, но голкипер Уго Льорис в эффектном броске выручил команду.



Фото: fifa.com

Второй тайм начался с неприятностей для австралийцев. Джош Рисдон в подкате выбил мяч у ворвавшегося в штрафную площадь Антуана Гризманна. Судья фола в этом моменте не усмотрел, но воспользовался возможностью посмотреть видеоповтор. И после этого назначил довольно спорный пенальти. На видео заметно, что австралиец чисто выбил мяч у француза, и Гризманн зацепился за ногу соперника уже после того, как был лишен мяча.

Гризманн сам взяся исполнять пенальти и не оставил шансов австралийскому вратарю, на 58-й минуте выведя сборную Франции вперед — 1:0.

Но уже через 4 минуты счет снова стал равным — 1:1. Защитник "Барселоны" Самуэль Юмтити решил сыграть в волейбол, рукой прерывая верховую подачу в штрафную площадь. На этот раз пенальти был бесспорным. Удар с 11-метровой отметки четко исполнил капитан австралийцев Майкл Единак.

После серии замен в составе обеих команд французам на 80-й минуте удалась результативная атака, которую завершил Поль Погба. После его удара мяч попал в перекладину, ударился от газон и выскочил из ворот. Рефери из Уругвая Андрес Кунья без колебаний указал на центр поля. И, как показала видеосистема определения гола, на этот раз он был прав. Мяч хотя и на считанные сантиметры, но полностью пересек линию ворот — 2:1.



Поль Погба забивает победный мяч. Фото: Reuters

Вечером в Саранске в 19.00 по минскому времени состоится второй матч в группе "С" между сборными Перу и Дании.

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