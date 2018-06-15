Как на ковриках в парке Горького отметили Международный день йоги

В Международный день йоги в парке Горького провели массовое занятие под открытым небом. Присоединиться мог каждый желающий, с собой просили захватить лишь коврик.





Такие занятия йогой четвертое лето подряд организует посольство Индии. Под руководством инструкторов из Индии и минских школ йоги участники выполняли дыхательные и медитативные упражнения.















































