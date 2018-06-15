Volski, костры и ворожба: сегодня в Дудутках стартует купальский open-air

Ежегодно, как в Беларуси, так и по всему миру, проходят всевозможные фестивали, посвященные истории, аутентике и культуре народа. Конечно же, традиционно, их пик приходится на лето. И вот уже завтра сезон откроет один из самых интересных фестивалей – Свята Сонца.

«Идеология фестиваля – всеми доступными нам средствами попытаться рассказать о другом мире, в котором жили наши предки, о его обычаях, отношениях, вере. В нашем распоряжении музыка, огонь, и те традиции, которые дошли до наших дней. Например, на фестивале будет воссоздана добыча живого огня. Он будет добываться при помощи специально изготовленной двухметровой кострицы: веревка наматывается на специальный столб и в течении некоторого времени несколько человек, одни в одну сторону, другие в другую попеременно вращают этот столб пока не появляется огонь. И уже при помощи этого живого огня зажигается купальский костер. В нашей, беларуской истории очень часто встречаются упоминания живого огня, огня, который придавал ритуальную силу и полагал начало всем действиям», – рассказывает Александр Рак, организатор Свята Сонца, который начнетчя уже сегодня в Дудутках .

Музыкальная часть

Купалье – это костры, музыка и танцы. Так что основная программа фестиваля будет состоять из двух частей, первая из которых купальский open-air – концертная программа, которая пройдет на двух сценах. Первую половину дня концерт будет на одной сцене, вторую половину дня – на другой. Причем, стилистика музыки на разных сценах будет отличаться.

На первой сцене будут выступать группы с акустическим звучанием, аутентичная музыка. Там же будет много танцевальных коллективов, исполняющих не только показательные танцы, но и мастер-классы по обрядовым танцам. А также беларуские танцы-игры, которые традиционно проводились во время Купалья.

Вторая сцена начнет работать в 15:30. До глубокой ночи здесь будут выступать хэдлайнеры фестиваля: Volski, Тролль Гнёт Ель, Irdorath, FRAM, Pawa, Яварына, Re1ikt, Кетри, Кацярына Ваданосава. Завершит концертную программу самобытный ambient-проект PRAGNAVIT, который приготовил настоящее шоу: невероятные костюмы, аутентичные инструменты, древние обряды и все это под звездным небом самой короткой ночи в году!

В конце первого дня пройдет традиционное факельное шествие на берег реки Птичь. И уже там, на реке, будут костры, волынки, хороводы и поиски папараць-кветки.

Огненная часть

Второй большой блок фестиваля посвящен огню, если конкретнее – огненному шоу. Будет около 20 коллективов – команды огненных театров, которые с 21:00 до 23:30 часов будут показывать перфомансы на купальскую тему, с огнем, пиротехникой и невероятными спецэффектами. Тема Купалья будет обыгрываться в костюмах, музыке и хореографии.

Купальские обряды и мастер-класс по венкам

Помимо этого, на нашем фестивале выступят три лектора. Они занимаются непосредственно изучением беларуских традиций и обрядов, в том числе, связанных с купальем. Один из главных лекторов – Татьяна Володина – доктор филологических наук отделения фольклористики НАН Беларуси, которая уже долгое время исследует традиции, обряды и тонкости аутентичных праздников.

Отдельная локация будет посвящена плетению купальских венков. Если в этом разобраться, не все так просто: при плетении необходимо учитывать количество трав и цветов, состав трав, которые должны в них входить – просто нарвать одуванчиков и сделать венок – не «тру». Для того чтобы он имел магические свойства нужны определенные растения. Для этого на фестивале будут специально обученные люди, которые приедут заранее, заготовят все травы и будут проводить мастер-класс по изготовлению венков во время фестиваля.

Будут и другие составляющие купальской аутентики: ворожба, обряд сбора купальского костра, прыжки через огонь, купания в реке и многое другое.

Второй день будет более релаксовый. И это логично, так как первый закончится не ранее 6 утра. После поисков «папараць-кветкі» можно будет отдохнуть в палаточном лагере, а позже посетить мероприятия второго дня фестиваля.

Что еще

На протяжении двух дней будет работать большое количество интерактивных программ. В их числе интересное развлечение, которое сейчас стремительно набирает популярность – arrow fight – аналог страйкбола, только вместо механических приводов используются луки с безопасными стрелами.

Будут такие тематические локации как «игры горцев». Их организуют ребята из Молодечно, которые уже на протяжении четырех лет занимаются восстановлением шотландских костюмов и техник боя, обрядов и ритуалов туманного Альбиона. Фоновая задача нашего фестиваля – показать, что праздники, посвященные солнцу, проводятся по всему миру: в Англии, Шотландии, Финляндии и так далее. Поэтому и на нашем фестивале будет показана некоторая часть культуры Шотландии и Британии. Будет также команда из Литвы, на фестивали они организуют фудкорт с национальной литовской кухней, а также которые расскажут про особенности купальских традиций у наших соседей.

Отдельная площадка будет посвящена обучения фехтованию. Ее кураторы, объединение Duellatoria Alba, проведут для всех желающих мастер-классы по фехтованию 16-17 веков. Второй «боевой» площадкой будет ButtleGaming Heroes.

«Здесь можно будет сражаться мечами и топорами, сделанными из специальных прорезиненных материалов, которые позволяют дубасить друг друга на протяжении довольно долгого времени без какого-либо ущерба для здоровья», – с улыбкой говорит Александр.

Кроме основных блоков будет много фоновых мероприятий. Например, город ремесленников, в котором ремесленники и торговцы, одетые в национальные костюмы, в аутентичных торговых точках, выглядящих так же, как на средневековых рынках, будут продавать товар, изготовленный ремесленным путем. Там же будет множество мастер-классов: от плавки металлов для отливания ювелирных изделий по технологии 16 века до мыловарения, причем мыло можно будет сделать вместе с мастером, самому выбрав состав для него.

Во время фестиваля можно будет покататься на воздушных шарах или самолете. Шар будет подниматься до 50 метров, открывая вид на Дудутки с высоты птичьего полета. Будут купальские квесты, монетный двор в котором каждый желающий сможет сам выковать монету, релакс-зона в шатрах с кальяном и видом на сцену, Шатер травницы, где можно будет попробовать отвары и освяжающие настои из лесных трав. Будут лучный и арбалетные тиры, площадка настольных игр, детская площадка, веревочные лабиринты и многое другое. И все это будет работать оба дня. Отличие второго дня от первого только в том, что будет не две сцены, а одна.

Как вы поняли, на фестивале планируется огромное количество разных интересных площадок, так что, мы не стали писать здесь обо всем, что будет там происходить. Более подробно с программой фестиваля вы можете ознакомиться Вконтакте .

Официальный сайт мероприятия: Свята Сонца , группа Вконтакте .