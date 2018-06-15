Под деревней Лютиково сгорел трактор, который вез цистерну с водой

В четверг вечером в милицию позвонил замдиректора «Россонского агросервиса» и сообщил, что рядом с деревней Лютиково горит трактор, который принадлежит предприятию, пишет kp.by. Вернее, принадлежал. Ехал на горящей машине пьяный тракторист, притом вез с собой цистерну воды. Техника выгорела полностью, цистерна и водитель не пострадали. У 39-летнего мужчины в крови обнаружили 1,91 промиле алкоголя (это чуть меньше бутылки водки).

По данным предприятия, трактор был исправен, техосмотр прошел несколько месяцев назад – в марте. Стоил он 22 тысячи долларов. По предварительной версии, возгорание произошло из-за того, что тракторист ехал в режиме в режиме стояночного тормоза.