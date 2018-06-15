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Под деревней Лютиково сгорел трактор, который вез цистерну с водой
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В четверг вечером в милицию позвонил замдиректора «Россонского агросервиса» и сообщил, что рядом с деревней Лютиково горит трактор, который принадлежит предприятию,
По данным предприятия, трактор был исправен, техосмотр прошел несколько месяцев назад – в марте. Стоил он 22 тысячи долларов. По предварительной версии, возгорание произошло из-за того, что тракторист ехал в режиме в режиме стояночного тормоза.
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В четверг вечером в милицию позвонил замдиректора «Россонского агросервиса» и сообщил, что рядом с деревней Лютиково горит трактор, который принадлежит...
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