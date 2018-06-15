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Добавим драйва городу! Барабанное шоу, бит-бокс и ударное соло автомобиля: pop-up-концерт состоялся в Минске

16.06.2018 15:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Барабанное шоу музыкантов, ритмичный бит-бокс и ударное соло автомобиля. Необычный pop-up-концерт прошел 15 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Добавим драйва городу! Барабанное шоу, бит-бокс и ударное соло автомобиля: pop-up-концерт состоялся в Минске

Звезды белорусской эстрады, шоумены и ведущие объединились в барабанную группу. На 15 ударных установках для зрителей музыканты исполнили мировые хиты, а вышедшим на сцену артистам подпевало около сотни зрителей.

Добавим драйва городу! Барабанное шоу, бит-бокс и ударное соло автомобиля: pop-up-концерт состоялся в Минске

Анна Бонд, телеведущая:
Мне понравилась идея. Я думаю, что такой флешмоб драйвовый в Беларуси – 15 барабанных установок – впервые. Меня зацепил этот креатив. Я, естественно, согласилась.

Добавим драйва городу! Барабанное шоу, бит-бокс и ударное соло автомобиля: pop-up-концерт состоялся в Минске

Michael Soul, певец:
Это очень классный опыт, потому что я, будучи музыкантом, никогда не играл на барабанах.

Я считаю, что очень полезно и нужно обязательно организовывать такого формата мероприятия, чтобы объединять такое количество людей, приучать их к хорошей музыке.

Особое внимание любителей ударных инструментов приковал уникальный номер с участием автомобиля Volkswagen Polo Drive. Специально для концерта робототехники создали необычный механизм, который позволяет при нажатии на педаль машины отстукивать музыкальный ритм на барабане.

Посетители мероприятия:

Добавим драйва городу! Барабанное шоу, бит-бокс и ударное соло автомобиля: pop-up-концерт состоялся в Минске

Это потрясающего формата концерт. Очень их не хватает на наших улицах. Барабаны, музыка… Несмотря на то, что дождь, очень много людей.

Добавим драйва городу! Барабанное шоу, бит-бокс и ударное соло автомобиля: pop-up-концерт состоялся в Минске

Я приехала специально из Гомеля, увидев в интернете, в социальных сетях объявление об этом концерте. Здорово! Очень драйвово, заряжает классно! Мне очень нравится!

Добавим драйва городу! Барабанное шоу, бит-бокс и ударное соло автомобиля: pop-up-концерт состоялся в Минске

Потрясающий концерт, мы зарядились. Потанцевали, попрыгали, и нам не холодно, весело.

Музыкальное представление организовала компания Volkswagen. Отметим, в Беларуси шоу в таком формате еще не проводили, а вот за рубежом формат подобных городских рор-uр-концертов уже давно приобрел популярность. Аналогичные шоу в Нью-Йорке, Берлине и Дублине устраивали всемирно известные музыканты, например, Пол Маккартни, Канье Уэст и группа U2.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Барабанное шоу музыкантов, ритмичный бит-бокс и ударное соло автомобиля. Необычный pop-up-концерт прошел 15 июня в Минске, сообщили в программе...
 
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